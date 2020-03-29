جامعة كركوك تتوصل إلى طريقة مبتكرة لتسهيل عملية التعليم الأكتروني في الجامعات

بغداد – الصباح الجديد :

تمكن أساتذة بكلية العلوم في جامعة كركوك، من التوصل إلى طريقة مبتكرة لتسهيل عملية التعليم الالكتروني للتواصل مع الطلبة بعيداً عن مشكلة ضعف خدمة الإنترنت.

وقال رئيس الجامعة، صباح احمد في بيان نقله المكتب الاعلامي لوزارة التعليم تلقته ” الصباح الجديد ” إن “عملية التعليم الالكتروني أصبحت حاجة ملحة خلال الفترة الراهنة وشرعت جميع الجامعات بتطبيقها للتواصل مع الطلبة في ظل تعليق الدوام الوقائي، مبيناً أن العائق الأكبر أمام نجاح هذه التجربة هو رداءة خدمة الانترنت وكثرة الشكاوى من عدم تمكن الطلاب من الوصول الى المحاضرة ايا كانت طريقة مشاركتها، لذلك وجهنا التدريسيين و الباحثين في الجامعة لإيجاد الحلول لهذه المشكلة”.

من جانبه قال عمر عادل محمد التدريسي في قسم الجيولوجيا التطبيقية في كلية العلوم أنه” تمكن من التوصل الى فكرة بسيطة تعمل على تذليل الصعوبات والعراقيل الناتجة من سوء خدمة الانترنت وتاثيرها السلبي على نجاح عملية التعليم الالكتروني خلال ظرفنا الراهن، موضحاً أنه استطاع الاستفادة من خوادم شركة ايرث لينك التي تعد من المجهزين الرئيسيين للإنترنت في العراق في تسهيل عملية التعليم الالكتروني”.

وأضاف أنه “جرى التواصل مع الشركة في بغداد بخصوص طريقة المشاركة الخاصة (للطلبة فقط) وعن حجم الملفات او سعة التخزين المتاحة للمشترك وتبين انه بمقدور المستخدم الاستفادة من هذه الخدمة من دون وجود محددات على حجم الملف او ذاكرة التخزين التي يستخدمها عن طريق حسابه المجاني، مؤكداً أنه جرى اختبار الطريقة ونجحت بشكل فائق ممتاز وسريع ومن الممكن تنزيل وتحميل الملفات بشكل سلسل حتى أثناء اوقات الذروة التي تشهد بطئاً في الخدمة”.

وتابع البيان: “نرفق لكم ملف لشرح عملية انشاء ومشاركة الملفات باستخدام خوادم شركة ايرث لينك (موقع شير شبكتي) لتوضيحها بشكل كامل. نتمنى من السادة التدريسين الاستفادة من هذه الخاصية وتعميمها لانجاح عملية التعليم الالكتروني” .