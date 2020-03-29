العمل تستنفر ملاكاتها لاطلاق دفعة جديدة من راتب الاعانة الاجتماعية قريبا

بغداد – الصباح الجديد :

بناءا على توجيه وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان..استنفرت هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة ملاكاتها في جميع الاقسام ببغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان من اجل استكمال الامور الفنية والمالية لاطلاق دفعة جديدة من راتب الاعانة الاجتماعية خلال الايام القريبة المقبلة ( قبل الموعد المحدد لاطلاقها)، وذلك مراعاة للظرف الحالي وتخفيفا عن كاهل الاسر المستفيدة من راتب الاعانة الاجتماعية.

وطالب مصدر في الهيئة من الجميع تفهم اوضاع حظر التجوار المعمول به للحد من فايروس كورونا وتأثيره على سير العمل.

في حين أطلقـت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رواتب العمال المضمونين المتقاعدين وخلفهم لشهري آذار ونيسان مع المنحة الشهرية لفئتي الصرف اليدوي وحاملي البطاقة الذكية في بغداد والمحافظات ابتداءً من يوم الجمعة الماضية .

وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رائد جبار باهض ان الدائرة وبناء على توجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان اكملت الاجراءات المتعلقة بصرف رواتب العمال المضمونين.

ودعا المستفيدين الى مراجعة المصارف حسب مناطق سكناهم مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية والهوية التقاعدية، مشيرا الى انه تم اعلام مصرف الرافدين/ الإدارة العامة بتسليمها رواتب العمال المتقاعدين عن طريق مصارفهم اعتمادا على قوائم الرواتب الخاصة بهم من دون الرجوع الى الدائرة لغرض تزويد المستفيد بكتاب الصرف اليدوي، وتأتي هذه الاجراءات نتيجة الوضع الراهن الذي تمر به البلاد للحد من انتشار فايروس كورونا.