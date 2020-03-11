أردوغان يتوعد بالرد القوي على اي هجوم ينتهك الهدنة في ادلب

الصباح الجديد – وكالات :

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء إن بلاده لن تتوانى عن القيام بعمل عسكري أكبر في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا إذا انتُهكت الهدنة التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي.

واتفقت تركيا وروسيا، اللتان تدعمان طرفين مختلفين في الحرب السورية، على وقف لإطلاق النار لوقف تصعيد اشتباكات في إدلب أدت إلى نزوح نحو مليون شخص وجعلت البلدين يقتربان من مواجهة مباشرة.

وفي كلمة ألقاها أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي، قال أردوغان إن انتهاكات صغيرة لوقف إطلاق النار وقعت، مضيفا أن الأولوية بالنسبة لتركيا هي سلامة 12 موقعا للمراقبة أقامتها في المنطقة.

وأضاف «لن نكتفي بالرد حتى على أصغر هجوم هنا (في إدلب)، وسنوجه ردا أقسى بكثير». وتابع «الجنود الأتراك، أبناء هذه الأمة، ليسوا أبدا في حاجة لحماية (الرئيس السوري بشار) الأسد، وليكن ذلك معروفا».

ونُقل عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله بشكل منفصل إن المحادثات بين مسؤولين أتراك وروس بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار «إيجابية وبناءة» حتى الآن.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، كثفت قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا حملتها لاستعادة إدلب، آخر معقل للمعارضة في البلاد. ودفع ذلك تركيا، التي تدعم بعض المعارضين الذين يتطلعون للإطاحة بالأسد، لشن هجوم مضاد لوقف زحف القوات السورية.

ووصل وفد روسي إلى أنقرة أمس الاول الثلاثاء لإجراء محادثات بشأن تفاصيل الاتفاق الذي قال الطرفان إنه سيُستكمل بحلول الأسبوع المقبل. ويقضي الاتفاق بإقامة ممر آمن وتسيير دوريات مشتركة على جانبي طريق سريع مهم بين الشرق والغرب في إدلب.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للصحفيين في البرلمان إن انتهاكات بسيطة للهدنة وقعت لكنه أشار إلى أن موسكو حذرت دمشق لوقفها.

وتابع جاويش أوغلو «نبحث حاليا إجراءات تتعلق بفتح الطريق السريع إم4 للمرور بشكل آمن. كانت هناك محادثات الليلة الماضية وستستمر». وأضاف «في الوقت الراهن نعمل على تحويل اتفاق وقف النار المؤقت هذا إلى اتفاق دائم. هذا ما نقوم به الآن».

وفي وقت لاحق، قالت وزارة الدفاع التركية إن اليوم الثاني من المحادثات مع الوفد الروسي بدأ في أنقرة.

ويهدئ وقف إطلاق النار أكثر مخاوف تركيا إلحاحا وهو وقف تدفق جديد للمهاجرين من إدلب لكنه في الوقت نفسه يعزز مكاسب القوات الحكومية في الفترة الأخيرة مما يسمح لروسيا بالتحرك شمالا إلى مسافة أبعد.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، إن بلاده سترد «بقوة» على أي اعتداء على نقاط المراقبة التركية في إدلب. ولفت الرئيس التركي أن خرق وقف إطلاق النار في إدلب «بدأ منذ الأن ولو بشكل بسيط، وننتظر من روسيا اتخاذ التدابير اللازمة حيال هذا الأمر».

وتأتي تصريحات أردوغان تزامنا مع تأكيد وزارة الدفاع التركية أن المحادثات التي أجراها الجانبان التركي والروسي بشأن الوضع في إدلب السورية «إيجابية وبناءة».