«أصفى من البياض«.. تهمس تراتيل الأغنيات السومرية

فهد الصكر

( يفيق الإله « آبسو «

على الشواطىء يحنو برفق

بركاته « تطبطب « على أكتاف النهر

لتفيض محبة وأمنيات

الربات يقمن قداسا للطفل

بأدعية العشق يهدهدن المهد

وعلى صفحات الموج ، ينثرن ورود اللقيا )

هكذا يفيق البصري ذات حلم على ضفاف سماوات القصيدة ، يلم كائناته المتناثرة على مدينته « الحلم « وهي تغفو على أبجديته التي غازل فيها أول حروفه عشقا ، لترتبط به كحبل سري يرافق محطاته ، وضفافه البيضاء ، نقاء ونماء ، قصائد دونها في دفتره الموسوم « أصفى من البياض « والذي ولد في مملكة السويد ذات مارس من العام 2018 .

ويسجل في دفتره :

« لغرفه الطينية همس

لن يرافقك العمر

ورائحة تملأ رئتيك

ما شممت أعبق منها

لشبابيكه ، العصافير تحج

تعزف

ترقص «

هو يمنح الطين صوت وحده يردد لغته في مسماته المشبعة برائحته ، كتراب سومري ، يعج ببراءته السمراء ، تهمس تراتيله على وتر الأغنيات التي يحلم ، يحاول ثملا بلوغ العصافير وهي تحج ليلا الى غصن بعيد ،على شجرة الضفاف بكل صفاء ، لئلا توقظ شبابيكه الغافية على وسادة أحلامه المسكونة بالوجع والمسافات الطويلة .

ليعود الى مقايضة البحر « الشط « بأنغام القوارب وهي تستفز فيه صحو الضفاف والطين وربما المطر ثانية :

« ترى ..

بماذا كانوا يفكرون ؟!

أولئك الذين قايضوا البحر أحلامهم ،

وصنعوا للريح صولجان

تاجهم الأماني «

وحين يكتب « البصري عبد السادة « بل هو يموسق مفرداته مع « مويجات « الشط ، لتوصل اليه رغوة الحنين لنوارس عاشقة للحن قادم ، من الضفة الاخرى ، هناك تسكن غريبته الموشحة بالأنتظار والرغبة ، حبيسة هواجس لم تتفجر معانيها ولم تهدأ ، أذ غادرتها حيوات « الذين كانوا يفكرون « ، غادرتها ليظل « البصري « وحده يعد ما تبقى على أصابعه من صحبة وايام .

« لتعانق الطرقات ، تشرئب الخطى

بانكسارات الأشعة ، فوق الواجهات الزجاجية

تستحم «

ثانية يطرق ذات الأبجدية – الطفولة – كتعويذة علقتها أم تخاف على أبنها من أوراق الضياع ان تسقط من تقاويم العمر « وأهزوجة الطفولة ، تطوحها الأراجيح – حرائق هو العمر « .

إذن هو وشم المهد شكله طقس عكسه كقصائد أمتصت منه أوجاع ظلت تداعب شغاف قلبه ، وسطور ذاكرته في أول الركض على شواطيء الحلم « البياض « المداف بالبراءة حد الفطرة الأولى ، أزعم أنه أجادها في ( هلا انتهيت لمائدة ، واقتنيت الفرح ، لنبتكر .. حلما آخر ، وهو يبوح هادئا

« دونما موعد

ترتقي سلم الأقاويل ، متهما بالخراب

ومرتق بعض حروف ثملت !!

مرتكبا خطيئة الصمت .. جالسا تعد العثرات «

وهنا أقول هل قرأ الشاعر عبد السادة البصري « سكنات محطات قادمات ، ربما نعم ، حين نصدق تأويل الشاعر ، وبحثه عن حقيقة دون أخطاء ، دون عثرات ، قد تعترضه على ملاعب ضفافه التي لا يقوى على مغادرتها ، ليعيد الكتابة عن الفوانيس وهي بوح حكاياته على عتبات الشتاء ، مانحا الفصول طعم القصيدة – الحلم وأشياء اخر .

« في تلك الليلة ،

والمطر يقبل بابا

رتاجه القلب ، والمفتاح هدوء تام !!

شمعتك عند الشباك

وطيفك يسامر المساء «

هنا يستحضر دفء « السياب « لم يؤجل شاعر بصري قصائده دون ان تجيء ببويبه ، أو شباك حبيبته ، ليخاطب – المطر – وقد صار لازمة محطات سياب البصرة وخليجها الساكن في مفردات الشاعر عبد السادة وهو يهديها الى « روحا شاعرية لن تغيب « .

ليئن وجعه

« ابنة الجلبي باعت شناشيلها

واشترت شمعدانا

لتقيم على روحك قداسا «

لتتوالى تداعيات قصيدته « ببكائها .. تبعث الدفء « وهي تقرأ السياب قصائد يبثها بين أسطره ، ودفتره الشعري بكل حنين وأنتماء وخصب يلوح بالوفاء .

ولا تخلو قصائد مولوده الجميل ( أصفى من البياض ) من الأشارات التي تؤكد عمق تجربة الشاعر البصري ، لتوصل لنا معاني روح التشابه لذائذه الشعرية ، بكل دقائق وقوة مفرداته وهي تدرك روحه المتناثرة على ضفاف شط العرب ، كقاريء لمدينته ، وفيا لمخاضها وقد طال أنتظاره منذ ولادة أول قصيدة له.

ليختم وشم قصائد بـ :

( وعلى صفحات الموج ، ينثرن ورود اللقيا

العذراوات ،،

يأتين من كل فج

محملات بامان خضر

وبأحلامهن يمشطن خصيلات الشاطىء

دفء ،،، عذب ،،، سر ،،،

هو الماء !!! )