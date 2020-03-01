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رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع وفد الأمم المتحدة التعاون في مجال مكافحة الارهاب

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بغداد – الصباح الجديد

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في مكتبه اليوم، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أدانا دينغ والوفد المرافق له.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل في مكتبه المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أدانا دينغ ومساعده ماريو ميرس والمستشار كريم خان وجوناثان والسيد جورج مسؤول الإعلام”.

وأضاف البيان أن “رئيس مجلس القضاء بحث بالاجتماع التعاون المشترك بين مجلس القضاء الأعلى والأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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