لمن الكلمة العليا في صراع القيمة السوقية بالكلاسيكو؟

خماسي البارسا والريال يواجهون نهاية تاريخهم

مدريد ـ وكالات:

يعد الكلاسيكو أكبر مباراة على مستوى الأندية في العالم تجمع عددًا ضخما من النجوم في ملعب واحد، بسبب القوة الشرائية العالية لكل من ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى سعي اللاعبين للتواجد في فرق جاذبة للإعلام وأنظار الجماهير من كل الأنحاء.. وقبل الصدام الجديد بين ريال مدريد وبرشلونة مساء اليوم الأحد ، يستعرض التقرير التالي القيمة السوقية لقائمة كل فريق في الموسم الحالي:

ريال مدريد: تبلغ القيمة السوقية لقائمة الميرنجي المكونة من 26 لاعبًا في الموسم الحالي 1.08 مليار يورو، وفقا لموقع «ترانسفير ماركت».

ويعد الجناح البلجيكي إيدين هازارد صاحب القيمة الأكبر بـ120 مليون يورو، ويليه المدافع الفرنسي رافائيل فاران بـ80 مليونًا، ثم لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو في المركز الثالث بـ70 مليون يورو.

ويتذيل ثلاثة لاعبين قائمة الميرنجي من حيث القيمة السوقية بـ15 مليون يورو، وهم لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، والمدافع الإسباني ناتشو فرنانديز، ومواطنه لاعب الوسط إبراهيم دياز.

ويعود تراجع القيمة السوقية لمودريتش رقم قدراته الفنية المميزة إلى عامل السن، حيث أنه يبلغ 34 عامًا.. وعلى مستوى حراسة المرمى، تبلغ قيمة البلجيكي تيبو كورتوا الحارس الأساسي للميرنجي 55 مليون يورو.. أما المهاجم الأساسي لريال مدريد فهو الفرنسي كريم بنزيما (32 عامًا)، وتبلغ قيمته السوقية 40 مليون يورو.

وبالنسبة لنادي برشلونة: تبلغ القيمة السوقية لقائمة برشلونة المكونة من 22 لاعبًا في الموسم الحالي 1.07 مليار يورو.

ويعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب القيمة الأكبر بـ140 مليون يورو، ويليه المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان بـ120 مليونًا، ثم لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج والحارس الألماني أندريه تير شتيجن في المركز الثالث بنفس القيمة (90 مليون يورو).. ويتذيل ثنائي قائمة الميرنجي من حيث القيمة السوقية بـ10 ملايين يورو، وهما لاعب الوسط الإسباني ريكي بويج، والمهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت.

ويعد الأوروجوائي لويس سواريز (33 عامًا) هو المهاجم الأساسي لبرشلونة، قبل أن يتعرض لإصابة طويلة، وتبلغ قيمته السوقية 40 مليون يورو.

وتعد مباراة الكلاسيكو التاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة موعدا مهما لتوهج كثير من النجوم، وتعزيز محبتهم في قلوب جماهير الفريقين، وعلى النقيض ربما تكتب فيها سطور النهاية لآخرين وفقا لظروف معينة.

في مساء اليوم الاحد، يحل برشلونة ضيفًا على ريال مدريد، بملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 26 لليجا.. ويدخل برشلونة المباراة متقدما على ريال مدريد بنقطتين في ترتيب جدول الدوري، حيث يملك 55 نقطة في الصدارة.. وقد يشهد هذا الكلاسيكو الظهور الأخير لـ 5 من النجوم الكبار في الفريقين.

ليونيل ميسي: خاض ميسي 42 مباراة كلاسيكو، ليأتي في المركز الثاني خلف أكثر اللاعبين مشاركة وهو سيرجيو راموس الذي شارك في 43 لقاء حتى الآن.. وخلال مبارياته ضد ريال مدريد سجل ميسي 26 هدفا بات بها الهداف التاريخي للكلاسيكو، كما يتصدر قائمة صناع الأهداف بـ 14 تمريرة حاسمة.. وبرغم ذلك فإن ميسي قد يغيب عن الكلاسيكو بدءًا من الموسم المقبل.. ويملك ميسي شرطا في عقده، يمنحه حرية الرحيل عن النادي، في نهاية كل موسم، حتى 2021، لكن البرغوث الأرجنتيني لم يستخدمه حتى الآن.

إلا أن تقارير عدة ألمحت إلى إمكانية إقدام أسطورة بلوجرانا على الخطوة التي يخشاها كل المنتمين للنادي الكتالوني، في ظل الخلافات التي نشبت بينه وإدارة النادي في الأيام الأخيرة.

كما أكدت تقارير أخرى أن ميسي باق في النادي، ولا صحة لأي حديث عن رحيله، ليبقى موقفه رهن توقيعه رسميا على عقد جديد.

إيفان راكيتيتش: ابتعد راكيتيتش عن المشاركة بشكل أساسي مع برشلونة في بداية هذا الموسم تحت قيادة المدرب السابق إرنستو فالفيردي، وكان قريبا من الرحيل في انتقالات الشتاء الماضي، لكنه لم يتلق أي عرض مناسب.

وضع راكيتيتش لم يتغير كثيرًا تحت قيادة المدرب الجديد كيكي سيتين، الذي اعتمد على جميع لاعبي الوسط في الفريق إلا النجم الكرواتي.

ويرتبط راكيتيتش بعقد مع برشلونة حتى نهاية الموسم المقبل، وبالتالي ربما تنتهي علاقته بالبارسا الصيف المقبل، مع اهتمام أندية بحجم أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، بخدماته.

إيسكو: تراجع مستوى إيسكو بشكل ملحوظ مع ريال مدريد في آخر موسمين، ولم يصبح اللاعب المؤثر في تشكيلة زيدان، ومن قبله سولاري ولوبيتيجي، لذلك قد يكون ضمن الراحلين الصيف المقبل.

ويقدم إيسكو أداء جيدا مع الفريق حاليا، لكن ذلك ربما لا يعني أن لا غنى عنه في تشكيلة زيدان، خاصة أن مشاركاته ترتبط غالبا بغيابات الريال الهجومية.

وقد يستخدم ريال مدريد إيسكو في الصيف المقبل لإجراء صفقات تبادلية، خاصة أن عينه على أكثر من لاعب في أندية تسعى لضم اللاعب الإسباني مثل ليفربول ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

جاريث بيل: علامات استفهام عديدة طاردت موقف جاريث بيل مع ريال مدريد قبل انطلاق هذا الموسم، حيث كان من أوائل المرشحين للمغادرة، لكن لم يستطع أي ناد تنفيذ مطالب الريال المالية، ليبقى بيل في النهاية داخل سانتياجو برنابيو.. وبرغم الخلافات المعروفة بينه ومدربه زين الدين زيدان، إلا أن (زيزو) حاول الاستفادة منه، طالما استمر لاعبًا في الفريق.. إلا أن الإصابات المتكررة لبيل وغيابه عن العديد من المباريات، أخرجه من حسابات زيدان، وبات رحيله في الصيف المقبل قريبا.

ويعتبر ثنائي الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر يونايتد وتوتنهام أبرز الراغبين في الحصول على خدمات بيل، بالإضافة إلى أندية الصين وأمريكا.

خاميس رودريجيز: عاد خاميس إلى ريال مدريد مطلع الموسم الجاري، بعد انتهاء إعارته موسمين لبايرن ميونخ.. وكان بإمكان النادي البافاري تفعيل بند أحقية شراء خاميس مقابل 42 مليون يورو فقط، لكنه رأى أن النجم الكولومبي لم يقدم ما يستحق عليه البقاء.

من جانبه لم يكن ريال مدريد في حاجة لخاميس، ورحب بالاستماع إلى العروض التي ستمنحه الرقم الذي وضعه لبايرن، وبالفعل دخل اللاعب دائرة اهتمامات نابولي وأتلتيكو مدريد، إلا أنهما كانا يسعيان لتخفيض الرقم أو تقسيطه، وهو ما رفضه مسؤولي الريال.. وجاءت إصابة ماركو أسينسيو المفاجئة قبل انطلاق الموسم بأيام قليلة، لتجبر ريال مدريد على استمرار خاميس.