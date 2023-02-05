ريال مدريد يقدم هدية لبرشلونة بسقوط مفاجئ في الليجا

نابولي يستمر بسيره المتزن نحو لقب الكاليتشيو

العواصم ـ وكالات:

تلقى ريال مدريد هزيمة مفاجئة، أول أمس، في آخر مبارياته قبل خوض منافسات مونديال الأندية، بنتيجة (0-1) أمام مضيفه ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الليجا على ملعب «إيبيروستار».

وسجل هدف مايوركا: ناتشو، مدافع الميرينجي، بالخطأ في مرماه بالدقيقة 13.بهذه الخسارة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 45 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، بفارق 5 نقاط عن برشلونة الذي لعب مباراة أقل، في حين رفع مايوركا رصيده إلى 28 نقطة، في المركز العاشر.ونجح مايوركا في التقدم سريعا، في الدقيقة 13، عندما أرسل داني رودريجيز كرة عرضية داخل منطقة الجزاء نحو زميله موريكي، لكن ناتشو وضعها في شباك فريقه.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن فينيسيوس جونيور حصل على 10 أخطاء في المباراة ضد مايوركا إثر تدخلات لاعبي الخصم ضده.وأضافت الشبكة: «هذا أعلى معدل لأخطاء ضد لاعب لريال مدريد في الليجا، منذ إيسكو ضد ريال بيتيس في أب 2013».

من جانب اخر، واصل نابولي زحفه للظفر بلقبه الأول منذ عام 1990 بفوزه على مضيفه سبيتسيا 3-0 مساء أول امس، وذلك ضمن منافسات المرحلة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وفرض النيجيري فيكتور أوسيمهن نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدفين (68 و73)، معززاً صدارته في ترتيب الهدافين إلى 16 هدفاً، فيما سجل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا هدف السبق من ركلة جزاء في الدقيقة 47.

وهو الفوز الخامس توالياً لنابولي في الدوري، منذ خسارته الوحيدة هذا الموسم أمام إنتر صفر-1 في المرحلة السادسة عشرة.ويقدّم النادي الجنوبي الذي حقق فوزه الثامن عشر أداء رائعاً هذا الموسم في سعيه المستمر للفوز بلقبه الأول في «سيري أ» منذ العام 1990 حين قاده الراحل الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا إلى لقبه الثاني في تاريخه بعد 1987.ويحلّق نابولي منفرداً في الصدارة حيث رفع رصيده إلى 56 نقطة.

واصل النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، تألقه بقميص فريق الجنوب، بعدما سجل هدفين خلال مواجهة سبيزيا،.وأحرز أوسيمين الهدفين الثاني والثالث لفريقه في الدقائق 68 و73، ليصل القناص النيجيري إلى الهدف رقم 16 هذا الموسم بالكالتشيو.وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات، أن أوسيمين هو رابع لاعب في تاريخ نابولي يتمكن من الوصول للهدف رقم 16 في أول 21 جولة بالدوري.وأضافت: «3 لاعبين فقط تمكنوا من تحقيق هذا الرقم عبر تاريخ فريق الجنوب، هم لويس فينيشيو (1955-1956)، إدينسون كافاني (2012-2013)، جونزالو هيجواين (2015-2016)».

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإنه من بين لاعبي الدوريات الخمس الكبرى، أصبح كفاراتسخيليا واحد من بين 5 لاعبين تمكنوا من الوصول لعدد مزدوج، سواء من حيث الأهداف المسجلة أو التمريرات الحاسمة.وأضافت أن كفاراتسخيليا أحرز 10 أهداف، في حين قدم 11 تمريرة حاسمة حتى الآن، لافتة إلى أن 4 لاعبين فقط هم من تمكنوا من تحقيق هذا الرقم بالموسم الجاري وهم: ليونيل ميسي، نيمار دا سيلفا، كولو مواني وسيرجي جنابري.ولفتت الشبكة إلى أن نجم نابولي يعد أصغر هؤلاء اللاعبين في القائمة الحالية.