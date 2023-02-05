اتحاد المبارزة يعلن لائحة المسابقات والتعليمات الخاصة للموسم 2023

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن الاتحاد المركزي للمبارزة دعوته للمشاركة في المسابقات التي يقيمها للموسم 2023 على وفق اللائحة الفنية والتي تشتمل على مسابقات الرجال والنساء في فعاليات الاسلحة الثلاثة وللفئات العمرية المختلفة.. وكما يأتي: ينطلق الموسم الرياضي يوم 1/3/2023، يكون تسجيل الاندية عن طريق كتاب رسمي من النادي المشارك مع جلب المستمسكات الرسمية لكل لاعب، يتم احتساب النقاط للاندية المشاركة في جميع النشاطات (براعم – اشبال – ناشئين شباب – اولمبي – متقدمين).

ويترشح الاندية ١٦ الأولى في الترتيب الى نهائي الدوري العام وتكون اندية درجة أولى.. وتصنف الاندية من 17 فما فوق اندية درجة ثانية.. يحق لكل نادي استقدام لاعب محترف في سلاح واحد للمشاركة في نهائي الدوري العام .. لا يعتمد اي نشاطا يقام خارج ضوابط وأنظمة الاتحاد ولايتم الاعتراف بالنشاط الا بعد اخذ موافقة الاتحاد المركزي، تحال جميع المخالفات الحاصلة من أي نادي او لاعب تابع له للجنة الانضباط في الاتحاد للاتخاذ الاجرات المناسبة، يتم اعتماد التنقيط الدولي في احتساب النتائج للفردي والفرق

البطولات المقترحة خاضعة للضوابط اقامة البطولات المحلية في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والاتحاد العراقي للمبارزة وفق الميزانية المتوفرة وتوقيتات اقامة البطولة وظروف المدن المنظمة. يحق للاعب المشاركة في سلاحين فقط بشرط ان يستمر فيهما طيلة الموسم، واذا ما ثبت عكس ذلك تشطب نتائج اللاعب في البطولات جميعها ولا يحق له اللعب طيلة الموسم.

في حالة عدم وجود أكثر من اربعة فرق في سلاح معين في تصفيات المناطق تلغى السباقات فيه ضمن المنطقة المحددة وتقتصر المشاركة على المناطق التي يشترك فيها أكثر من اربعة فرق في سلاح معين ضمن الحصص المحددة نفسها لكل منطقة.. جميع البطولات اعلاه تقام على وفق مسابقات الاتحاد الدولي للمبارزة ويعتمد القانون الدولي في تحكيم السباقات.. يتحمل اللاعبين المشاركين في السباقات التجهيزات الخاصة بهم.

الأندية التي تروم المشاركة في نشاطات الاتحاد يجب ان تشترك في بطولة واحدة على الاقل خارج محافظتها. ويجب ان يكون لديها لاعبين في فنات الشباب والناشئين يشتركون في البطولات المعتمدة. يعتمد النادي ويكون مسجل بشكل نهائي ويلزم وجود مدرب معتمد لدى الاتحاد ضمن التشكيل المسجل ويجب ان يتم 6 لاعبين على الاقل في كل فريق ويجب ان يكون ضمن التشكيل فريق فئات عمرية في حال اي استفسار العودة الى للائحة الفنية للاتحاد العراقي للمبارزة.

الفئات العمرية المعتمدة: وهي الفئات التي تعتمد على العمر الزمني للاعب ومقسمة كما يأتي: البراعم: الاعمار من 9 سنة ولغاية 11 سنة من تولد 2013 فما دون).الاشبال الاعمار من سنة 13 ولغاية 15 سنة (تولد 2008 )، الناشئين: الاعمار من 15 سنة ولغاية دون 17 سنة (تولد ٢٠٠٦ ).

الشباب الاعمار من 17 سنة ولغاية دون 20 سنة (تولد 2003).. الاولمبي الاعمار دون 23 سنه من مواليد ( 2000 فما دون )المتقدمين الاعمار من 20 سنة فما فوق.. البطولة المفتوحة: وهي البطولات التي يشترك فيها جميع اللاعبين المسجلين في سجلات الاتحاد ومستخرجة لهم التصاريح التي تثبت احقيتهم في المشاركة بنشاطات الاتحاد ويحق للاعبين الشباب المشاركة في البطولات المفتوحة للمتقدمين، كما يحق للاعبين الناشئين المشاركة في البطولات المفتوحة للشباب.

البطولة الفردية: وتقام في كل سلاح على حدة وللجنسين، ويحق لكل نادي ان يشترك بعدد 4 اربعة لاعبين فقط كحد اعلى من اللاعبين المسجلين في قوائم الاتحاد.. البطولة الفرقية: وتقام في كل سلاح على حدة وللجنسين، ويحق لكل نادي مسجل في سجلات الاتحاد المشاركة بفريق مكون من 3 لاعبين ولاعب واحد احتياط.. بطولة المتقدمين: وتقام في كل سلاح على حدة، وللجنسين وتعتمد كونها بطولة فردية يشترك فيها من يحق لهم المشاركة ضمن فئة المتقدمين.. بطولة الشباب: وتقام في كل سلاح على حدة، وللجنسين وتعتمد كونها بطولة فردية يشترك فيها من يحق لهم المشاركة ضمن فئة الشباب.. بطولة الناشئين: وتقام في كل سلاح على حدة وللجنسين، وتعتمد كونها بطولة فردية يشترك فيها من يحق لهم المشاركة ضمن فئة الناشئين.. بطولة الاشبال: وتقام في كل سلاح على حدة وللجنسين، وتعتمد كونها بطولة فردية يشترك فيها من يحق لهم المشاركة ضمن فئة الاشبال

في حالة عدم وجود أكثر من اربعة فرق في سلاح معين في تصفيات المناطق تلغى السباقات فيه ضمن المنطقة المحددة وتقتصر المشاركة على المناطق التي يشترك فيها أكثر من 6 فرق في سلاح معين ضمن الحصص المحددة نفسها لكل منطقة.

ملاحظات عامة: جميع البطولات اعلاه تقام على وفق مسابقات الاتحاد الدولي للمبارزة ويعتمد القانون الدولي في تحكيم السباقات. يضع الاتحاد شروط أضافية او يفرض مبالغ اشتراك في حال لازم الامر، الاندية التي تروم المشاركة في الدوري العام يجب ان تشترك بنسبة 70 / 100 من نشاطات الاتحاد وتجمع النقاط المؤهلة لذلك.