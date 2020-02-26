رئيس الادارة الانتخابية تلتقي موظفي العقود:

بغداد _ الصباح الجديد :

التقت رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات المستشارة الدكتورة احلام الجابري مجموعة من موظفي العقود .

وتحدثت رئيس الادارة الانتخابية في البدء عن اهمية العمل في المفوضية كون الانتخابات ركيزة اساسية في ارساء الديمقراطية بالعراق ، مضيفة ان من واجبنا استثمار الكفاءات والخبرات المتوفرة والامكانيات المؤهلة لادارة العمل بالشكل الذي يسهم في عملية البناء الصحيح للمؤسسة.

وتم الاطلاع بشكل مباشر من قبل الدكتورة احلام على ملفات المتعاقدين وتوزيعهم على وفق الاعمال المنوطة بهم في المؤسسة والمناسبة .

تاتي هذه المقابلات واللقاءات في اطار خطة مفوضية الانتخابات لتأهيل موظفيها واعادة توزيعهم على الدوائر بالشكل الامثل.لتحصيلهم الدراسي والمتوافقة مع قدراتهم المهنية.

على صعيد اخر زار عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فياض ياسين مكتب كركوك الانتخابي يوم الثلاثاء واطلع على سير العمل فيه ، وعقد اجتماعا مع موظفي المكتب الانتخابي في المحافظة لتدقيق ملفات موظفي العقود والاطلاع على كفاءاتهم المهنية .

من جانب آخر ناقش فياض مع ادارة المكتب كيفية تهيئة الجوانب الادارية والفنية واللوجستية استعدادا للاستحقاقات المقبلة ، كما ناقش تذليل العقبات في ذلك الشأن من خلال التاكيد على استئناف عملية التوزيع للبطاقات الالكترونية (البايومترية) .

وتاتي هذه الزيارة من خلال المتابعة الميدانية لاعضاء مجلس المفوضين الجدد للمكاتب الانتخابية في المحافظات كافة استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة .

كما زار عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة عامر موسى محمد مكتب انتخابات بابل وعقد

لقاءً مع لجنة تسيير اعمال المكتب لمناقشة الامور الادارية والقانونية والاستعدادات الفنية واللوجستية للانتخابات المقبلة .

واطلع عامر موسى بشكل مباشر على عملية تقييم موظفي العقود واختيار الافضل منهم على وفق الخبرة والكفاءة والامكانيات التي تؤهلهم للعمل بالمفوضية .

يذكر ان زيارة المفوضين تاتي ضمن خطة المفوضية لمتابعة مكاتب المحافظات والمراكز التابعة لها ميدانياً وتهيئتها بالشكل المطلوب .

بعد ذلك زار عضو مجلس المفوضين القاضي علي رشيد مكتب انتخابات صلاح الدين والتقى مع لجنة تسيير اعمال المكتب وجميع موظفي المكتب حيث ناقش الامور الادارية والفنية والاستعدادت اللوجستية للانتخابات المقبلة ، بعدها تم مقابلة عقود مراكز التسجيل التابعة لمكتبنا وتقييمهم من حيث الخبرة والكفاءة التي تؤهلهم للعمل في المفوضية .