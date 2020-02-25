الصحة تمدد ايقاف دخول الوافدين الاجانب من دول عدة تفاديا لفيروس كورونا

فحوصات تثبت سلامة المحالين من مستشفى اليرموك إلى الفرات

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة الصحة امس الثلاثاء، تمديد ايقاف دخول الوافدين الاجانب من بعض الدول الى اشعار اخر، وفيما وجهت بمتابعة الصيدليات والمذاخر لضمان منع استغلال ازمة فايروس كورونا، اكدت دائرة صحة الكرخ سلامة المحالين من مستشفى اليرموك الى مستشفى الفرات المعني بفيروس كورونا، من هذا الفيروس.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان “وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي ترأس اجتماعا اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم (55) لسنة 2020 بحضور اعضاء اللجنة واللواء سعد معن مدير اعلام وزارة الداخلية والعميد قصي صبيح لازم مدير شؤون الاقامة “، مبينة ان “مقررات اللجنة تضمنت تشكيل خلية ازمة في كل محافظة يرأسها المحافظ وعضوية دائرة الصحة والجهات الساندة لمتابعة وتنفيذ مقررات اللجنة”.

واضافت انه “تقرر تمديد ايقاف دخول الوافدين الاجانب بصورة مباشرة او غير مباشرة والى اشعار اخر من الدول المبينة ادناه جمهورية الصين الشعبية وجمهورية ايران الاسلامية وايقاف دخول الوافدين الاجانب بصورة مباشرة او غير مباشرة والى اشعار اخر من الدول ( تايلند ،كوريا الجنوبية ، اليابان ، ايطاليا ،سنغافورة ) ويستثنى من الاجراءات اعلاه على ان يخضعوا لاجراءات وزارة الصحة العراقيين الوافدين من الدول المذكورة الاشخاص العاملون في البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية وتدقيق تأشيره دخول الوافدين الى الدول المشار اليها في اعلاه من قبل العاملين في المنافذ الحدودية خلال الاربعة عشر يوما الماضية”.



ودعت الوزارة «العراقيين كافة بعدم السفر الى الدول المشار اليها ومراجعة وزارة الصحة لموقف الاجراءات المذكورة وبشكل يومي وحسب المستجدات وعلى مدار الساعة واستنفار جميع موارد الوزارات لاحتواء هذه الازمة وكل حسب اختصاصه وتعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لمدة عشرة ايام وتمنع التجمعات في جميع ارجاء محافظة النجف وعدم السفر من والى محافظة النجف الاشرف الا في حالات الضرورة القصوى فضلا عن تقنين السفر بين المحافظات الا في الحالات الضرورة القصوى كما تم النصح بعدم عقد المؤتمرات والاحتفالات والتجمعات الغير ضرورية في عموم جمهورية العراق».

واكد وزير الصحة «على اهمية متابعة المذاخر والصيدليات ومكاتب بيع المستلزمات الطبية لضمان منع استغلال هذه الازمة للاحتكار ورفع الاسعار وتوحيد لغة الخطاب الاعلامي».

ومن جهتها أكدت دائرة صحة الكرخ امس الثلاثاء، أن الفحوصات أثبتت سلامة الأشخاص الثلاثة الذين أحيلوا من مستشفى اليرموك إلى مستشفى الفرات المخصصة للحالات المشتبه بإصابتها بفايروس كورونا.

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي، في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الآن ظهرت نتيجة الفحص التوكيدي للحالات التي قالوا انها مشتبه بها في مستشفى اليرموك، وأحيلت الى مستشفى الفرات العام وكانت سالبة ولله الحمد».

وأضاف الحجامي: «الآن بإمكانهم مغادرة المستشفى سالمين مكرمين».

وكانت دائرة صحة بغداد، قد نفت، الاثنين، تسجيل أية اصابات بفيروس كورونا في مستشفى اليرموك.

ونقل قسم الاعلام في محافظة بغداد ببيان، عن مدير عام الصحة، جاسب الحجامي، قوله: إنه «لم يتم تسجيل حدوث اية إصابات بفيروس (كورونا) في مستشفى اليرموك، وما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الفضائيات والمدونين في تصوير يظهر احد المراجعين في المستشفى وهو يعلق عن وجود إصابات هي معلومات غير صحيحة».

ودعا البيان، وسائل الاعلام، الى «اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية ومراعاة ظروف البلد، والابتعاد عن الشائعات التي من شانها نشر الذعر والخوف في صفوف المواطنين».