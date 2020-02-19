العدالة يلاقي حيفا في نهائي بطولة شهداء التايكواندو

بغداد ـ فلاح الناصر:

تجرى عصر غد الجمعة في ملعب أبطال المدينة، المباراة النهائية لبطولة شهداء التايكواندو بنسختها السابعة لكرة القدم، وتجمع المباراة النهائية فريقي العدالة وحيفا، البطولة اشتركت فيها 12 فريقا وزعت بين 3 مجموعات كل مجموعة ضمت 4 فرق، اذ لعبت في المجموعة الاولى أندية «السياحة والأثير ورديف الجوية ورديف بلادي»، في حين تكونت الثانية من «العدالة والوديع والفتح والنجدة» والثالث من «حيفا ورديف الطلبة ورديف الحسين والمجد».

اللجنة المنظمة للبطولة تألفت من عبد الزهرة أسود وعادل عجر واحمد صبري وعادل عبد الله وعلي محسن ومحمد حسن ورئيس لجنة الحكام محمد كامل زغير، ويشرف على تنظيم المباريات ميدانيا مسؤول النشاط الرياضي في ملعب أبطال المدينة أحمد حسن فارس.

وشهدت مباراتي دور نصف النهائي تفوق حيفا على رديف الجوية بفارق ركلات الجزاء، وبالنتيجة ذاتها فاز العدالة على فريق الأثير.. اذ اتسمت مباراتي دور نصف النهائي بالندية والإثارة، فيما كانت منافسات البطولة أفرزت بروز العديد من الطاقات الواعدة، فضلا على ان البطولة كانت محطة مهمة للأندية المشاركة في التواصل بالمنافسة والبقاء في درجة جاهزية تامة، سيما لان المدة المقبلة ستشهد انطلاق بطولات دوري الدرجة الاولى والرديف والفئات العمرية، بعد انطلاقة دوري الكرة الممتاز اثر التوقف القسري بسبب ما شهدته بغداد والعديد من محافظات الوسط والجنوب من تظاهرات مطالبة بالإصلاح.

الكابتن عادل عجر، شقيق شهيدي التايكواندو، علي وعلاء، أكد ان البطولة تأتي استذكاراً للأبطال الـ 15 ممن دافعوا عن ألوان العراق وكانوا نجوما في سماء البطولات المحلية والخارجية، وطالتهم يد الغدر في العام 2006 بمنطقة الكيلو 110 في الرمادي، اذ تم اختطافهم في شهر آيار من العام 2006 عندما كانوا يستقلون سيارة عبر الطريق البري باتجاه الأردن، وتم العثور على رفات الشهداء في منتصف العام 2007.