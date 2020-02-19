  • الأربعاء , 19 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • آليات الشرطة.. يتفوق بدعم الإدارة وجهود الملاك التدريبي واللاعبين

آليات الشرطة.. يتفوق بدعم الإدارة وجهود الملاك التدريبي واللاعبين

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
فرض فريق نادي آليات الشرطة نفسه بطلا لمنافسات كأس حيفا التنشيطية لكرة القدم بعد تتويجه بلقب البطولة اثر الفوز في المباراة النهائية على فريق جلولاء بهدفين لهدف واحد.
الفوز كان حليف الفريق في المباريات التي لعبها، ويأتي ذلك بفضل الدعم الكبير الذي يلقاه من رئيس النادي ماجد نعمة الموسوي، ورفاقه العميد عمران موسى والعميد نهاد علي والنقيب مالك واثق وجميع المسؤولين في النادي الذين كان لهم حضورا فعالا في التدريبات والمباريات واسهموا في رفع الجانب المعنوي للاعبين وملاكهم التدريبي.
الفوز بكأس بطولة نادي حيفا التنشيطية التي شارك فيها 15 فريقا، يعد إنجازا للنادي الساعي دوما إلى إستعادة أمجاده، الفريق يقوده الملاك التدريبي المؤلف من مصطفى محمود مدربا، ومساعديه احمد كاظم وحسين أبو الهيل ومدرب حراس المرمى جاسم محمد ومشرف الفريق قصي صبيح.
التفوق الذي كان عنوانا لإداء اللاعبين في المباريات، يأتي بدعم الإدارة وجهود اللاعبين فوق المستطيل الاخضر وحسن تعاملهم في المباريات واحترام المنافسين، وثقة الملاك التدريبي الشبابي الذي يتوسم خيرا بتسجيل افضل النتائج في الاستحقاقات المقبلة، سيما ان الفريق يستعد للمشاركة في بطولة أندية الدرجة الاولى لمنطقة بغداد.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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