مواصلة العمل لزيادة الانجاز في البرنامج الحكومي واهمية توثيق الانشطة والفعاليات

رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز يتحدث للصباح الجديد :

البصرة ـ سعدي السند:

تابع مكتب الصباح الجديد في البصرة عددا من أنشطة وفعاليات جامعة البصرة للنفط والغاز بالتنسيق والتعاون مع الزملاء في علاقات اعلام الجامعة .

فقدعقدت لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي في الجامعة اجتماعاً موسعاً على قاعة مجلس الجامعة بحضور رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز الدكتور محمد هليل حافظ الكعبي من اجل مناقشة اهمية تحقيق اهداف البرنامج الحكومي وتقديم رؤى وافكار تتناغم مع تحقيق تلك الاهداف وتطبيقها على ارض الواقع .

واكد الكعبي خلال الاجتماع على محور البنى التحتية واقامة النشاطات العلمية من ورش ودورات والاهتمام بنشر البحوث العلمية ضمن المستوعبات العالمية وانجاز براءات الاختراع واهمية وضع خطط رصينة للدخول في التصنيفات فضلا عن مراعاة برامج بناء قدرات التدريسيين والطلبة .

كما وجه الكعبي باهمية عقد المؤتمرات العلمية وكذلك مؤتمرات بحوث التخرج ، والتي من المؤمل ان تقام في الفصل الدراسي الثاني في كليتي هندسة النفط والغاز والادارة الصناعية للنفط والغاز ، واشار رئيس الجامعة لاهمية تفعيل الاتفاقيات الدولية والمحلية مع الجامعات والكليات المعترف بها من قبل دائرة البعثات، وبعدها قدم اعضاء اللجنة الملاحظات والمقترحات التي من شأنها زيادة نسب الانجاز في البرنامج الحكومي واهمية توثيق الانشطة والفعاليات كافة وتحديث البيانات باستمرار.

افتتاح الفرع الطلابي لمنظمة مهندسي النفط العالمية

وبجهود متواصلة من قسم هندسة النفط والغاز في كلية هندسة النفط والغاز متمثلة برئيس القسم الدكتور نبيل كاظم عبود وتدريسيي القسم والطلبة وبالتعاون مع منظمة SPE مهندسي النفط العالمية تم افتتاح الفرع الطلابي لمنظمة مهندسي النفط العالمية الخاص بطلبة جامعة البصرة للنفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز

The BUOG SPE Student Chapter وهي منظمة احترافية غير ربحية تضم أكثر من 158,000 عضو من 143 دولة يشاركون بعملية استكشاف وإنتاج النفط كما تمثل المنظمة مصدرا موثوقا للمعلومات التقنية اذ تقوم بتوفير الفرص اللازمة لتبادل المعلومات عن طريق الندوات العلمية سواء اكانت الحضورية او عبر الانترنت بالإضافة الى الدورات التدريبية والأبحاث العلمية كما تملك المنظمة مكاتب في دالاس ولندن ودبي وكوالالمبور وكالجاري وموسكو وهيوستن .

الجدير بالذكر فصول الطلبة ( الفروع الطلابية لجمعية مهندسي النفط العالمية) تنتشر في جميع أنحاء العالم وتوفر إطارا تشغيلياً لأنشطة القطاع النفطي على المستوى الجامعي والخارجي اذ ان طلبة الجامعة ينتخبون أعضاء الفرع الطلابي سنويًا ويتم رعاية كل فصل او فرع طلابي ، وأشاد عميد كلية هندسة النفط والغاز

الدكتور عباس عبد الامير جاسم بالدور الذي قام به قسم هندسة النفط والغاز ودعاهم الى الاستمرار بالجهود لتطوير مهارات وقدرات الطلبة خدمة للجامعة وللصالح العام.

التركيز على تحفيز البحث العلمي

كل الدول المتقدمة تعطي قدرا أكبر من الاهتمام برفاهية شعوبها من خلال التركيز على تحفيز البحث العلمي الذي هو السمة البارزة للعصر الحديث وهو الطريق الأمثل والوحيد لتقدم الشعوب وحل المشكلات التي تعاني منها البشرية من هذا المنطلق ، واشترك التدريسي في كلية هندسة النفط والغاز في جامعة البصرة للنفط والغاز الدكتور رعد زعلان حمود مع فريق بحثي من كلية الهندسة لجامعة ذي قار ( أ.م.د. حسين طوكان) لحل احد اهم مشكلات المبادلات الحرارية وذلك بمعالجة موائع المبادلات حيث تم رفع قيمة معامل انتقال الحرارة بأستخدام المائع النانوي الهجين ذات عامل التأثير 1.57 والسايت سكور لها 2.5 والمسجلة في قاعدة البيانات سكوباس وكلارفيت والتي تصدر من VINCA للعلوم النووية اذ تناول البحث دراسة تأثير استخدام مائع نانوي هجين يتضمن جسيمات ثلاثي اوكسيد الالمنيوم والنحاس مع جريان اضطرابي فوق سطح ذات تدرج مزدوج عمودي وباستخدام موديل k-e وقد تم اعتماد خمس انواع من التراكيز للمائع النانوي الهجين مع اربع انواع مختلفة من السرع حيث اشارت النتائج الى وجود ارتفاع في معامل انتقال الحرارة مع ازدياد تركيز النانو الهجين وكذلك بازدياد السرع وايضا ساهم التدرج الموجود في السطح بازدياد الدوامات والتي شكلت عامل مهم بارتفاع معامل انتقال الحرارة وبالتالي قدم البحث نتائج مميزة ونوعية في تحسن الاداء الحراري للنموذج المعتمد والذي ممكن الاستفادة منه في الكثير من التطبيقات الهندسية الخاصة بالتبريد والتسخين في المبادلات الحرارية.

يذكر ان للدكتور رعد زعلان حمود العديد من البحوث العلمية التي تم نشرها في مختلف المجلات العالمية وفي اخر احصائية لعدد الاستشهادات لهذه البحوث حسب موقع كوكل سكولار وصلت الى 1780 وعامل هيرتش 29 وهو رقم عال على مستوى الجامعات العراقية وهذا ما يميز قوة افكار هذه البحوث ورصانتها وذلك باعتماد افكارها في البحوث العلمية العالمية الأخرى.