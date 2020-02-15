صهيب رفعت يؤكد ان يد ديالى تحقق الإنجاز

ديالى ـ رعد شريف:

وصف كابتن فريق ديالى بكرة اليد صهيب رفعت فوز فريقه على فريق الجيش بمباراة الجولة قبل الاخيرة لتصفيات الدوري المؤهلة للمسدس الذهبي بالإنجاز المتميز الذي تحقق بتعاون اللاعبين والملاكات التدريبية المشرفة على الفريق خاصة وان فريق الجيش من الفرق الكبيرة التي تمتلك لاعبين على مستوى عال من الخبرة بمنافسات الدوري الا ان العزيمة والاصرار كانت حاضرة لدى اللاعبين الذين حققوا الفوز وبفارق ثلاثة اهداف.

واضاف ان الفريق تعرض الى خسارة واحدة فقط وكانت امام الشرطة بطل الدوري في الموسم السابق وتعادل مع الطلبة في حين تمكن من الفوز بجميع المباريات الاخرى على فرق البصرة والمسيب والخليج العربي وكربلاء والكوت والدغارة وهو بذلك قد تأهل لفرق المسدس الذهبي وعازم على تحقيق تتيجة ترضي طموح الادارة والجماهير الوفيه التي ازرته بكل الظروف ..واشار كابتن فريق ديالى ان روح الاصرار والتنافس والرغبة على تحقيق الانجاز رغم الظروف الصعبه كانت ميزة الفريق بمباريات الدوري ليتمكن من تعويض اخفاقات المواسم السابقة ومصالحة جماهيره.

وشدد على ان كرة يد ديالى تمرض ولاتموت لوجود القاعدة الكبيرة فيها من اللاعبين الشباب الممزوجين بعناصر الخبرة والتي قالت كلمتها في الدوري الحالي الذي يعتبر من افضل المواسم لفريقنا وبوجود كادر تدريبي مميز بقيادة الكابتن خالد عدنان الذي وظف اللاعبين بمراكزهم كل حسب مؤهلاته..وبين رفعت ان ادارة النادي كانت خير عون وداعم للكتيبة البرتقالية بعد ان وفرت كافة سبل نجاح رحلة الفريق ووفق مامتوفر لها من امكانيات مادية وفنية وهو بحاجة الى قليل من الدعم الاضافي ليواصل مسيرته الايجابية والمتميزة في الدوري.