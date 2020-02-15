بومبيو يتهم إيران بـ ‘‘استغلال‘‘ الشباب العراقي واللبناني لمصالحها

بغداد – الصباح الجديد

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السبت (15 شباط 2020 ،)إيران بـ”استغلال” الشباب العراقي واللبناني في تحقيق مصالحها.

وقال بومبيو على هامش المؤتمر الأمني المنعقد في ميونخ، إن “إيران (تستغل) الشباب العراقي واللبناني لتحقيق مصالحها في المنطقة”، حسب تعبيره.

وأضاف، أن “إيران تعمل على شن هجومات إلكترونية في منطقة الشرق الأوسط” ً ، مؤكدا أن “إيران تنتهك سيادة العراق ولبنان”.

وتابع وزير الخارجية الامريكي، أن “أمريكا تقود التحالف الدولي لمحاربة داعش، ونجح في التخلص من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، بضربة جوية استهدفته في سوريا”.