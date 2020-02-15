العراق يثمن جهود القوات الامريكية والتحالف الدولي في دحر داعش

بغداد – الصباح الجديد

ثمن العراق دور القوات الامريكية والتحالف الدولي في دحر داعش الارهابي خلال لقاء وزير الخارجية محمد علي الحكيم مع السيناتور الامريكي ميت رومني على هامش مؤتمر ميونخ للامن الدولي في دورته رقم 56.

وبحث الحكيم مع رومني بحسب وزارة الخارجية العراقية “تعزيز بحث العلاقات الستراتيجيّة بين بغداد وواشنطن، وأهمية الارتقاء بآفاق التعاون إلى ما يخدم مصالح كلا الشعبين”، فضلاً عن بحث “ضرورة احترام سيادة العراق”.

كما بحث الطرفان “العمل على دعم جُهُود العراق ليكون عامل استقرار في المنطقة وعدم السماح بامتداد الصراع إلى أراضي العراق، أو استخدامها ساحة للخلافات”.

كما بحث الاجتماع “تثمين جُهُود القوات الأمريكيّة، والقوات التحالف الدوليّ في دحر تنظيم داعش الإرهابيّ وترحيب العراق بما تضمّنه البيان الختاميّ لاجتماع المديرين السياسيّين التابع للتحالف الدوليّ بشأن تكثيف الجُهُود لإنهاء وُجُود بقايا تنظيم داعش الإرهابيّ وضرورة إبعاد العراق عن التجاذبات الإقليميّة، وسياسة المحاور”.