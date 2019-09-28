المالية النيابية: اغلب الأعضاء سيرفضون تخصيص اموال للإقليم بالموازنة الجديدة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو امس السبت، أن أغلبية أعضاء اللجنة سيرفضون تخصيص أي نسبة لإقليم كردستان بالموازنة المقبلة بسبب “عدم إيفاء” حكومة الإقليم بالتزاماتها في الموازنات السابقة.

وقال القدو في تصريحات صحفية إن “مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل لم تصل إلى البرلمان حتى اللحظة ، وما زالت لدى الحكومة لاستكمالها” ، مبيناً أن “هناك رأياً داخل أغلبية اعضاء اللجنة بعدم التجديد لحصة إقليم كردستان بالموازنة”.

وأضاف، أن “الإقليم لم يسدد أي مستحقات عليه من تصدير النفط والمحددة بـ 250 ألف برميل يومياً للحكومة الاتحادية”، متابعاً أن “حكومة الاقليم ما زالت رافضة لتنفيذ الموازنة ولم تسلم أية مبالغ من المنافذ الحدودية أو الجمارك والتي تقدر بخمسة مليارات دولار سنوياً إضافة إلى مبالغ صادرات النفط التي تقدر بـ 600 ألف برميل يومياً”.

وأكد القدو، أنه «نتيجة لعدم إيفاء حكومة الإقليم بتلك الالتزامات فان أغلبية أعضاء اللجنة المالية سوف يرفضون تخصيص أي مبلغ مالي لإقليم كردستان بالموازنة المقبلة».