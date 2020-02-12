سهم “دانة غاز” يقتنص أكثر من ثلث تداولات سوق أبوظبي

بغداد – الصباح الجديد

تصدر سهم دانة غاز تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة وصلت إلى 38 في المائة، مسجلاً أعلى سعر فيما يقرب من أسبوعين.

وبحلول الساعة الـ 11.10 صباحاً بتوقيت الإمارات، صعد سهم دانة بنحو 0.66 في المائة، بالغاً سعر 0.92 درهم وهو أعلى سعر من جلسة 26 يناير/كانون الثاني من عام 2019.

ووصلت صافي أرباح الشركة إلى 575 مليون درهم (157 مليون دولار) بنهاية عام 2019، مُقابل خسائر وصلت إلى 682 مليون درهم (186 مليون دولار)، لتسجل الشركة أعلى أرباح سنوية خلال السبع سنوات الماضية.

واستحوذ على 38 في المائة بحجم 8.35 مليون سهم، من إجمالي تداولات السوق الإجمالية البالغة نحو 21.99 مليون سهم.

وحقق أكبر سيولة بالسوق بقيمة 7.68 مليون درهم، مقتنصاً نسبة 23 في المائة، من إجمالي سيولة بالسوق التي تبلغ 33.98 مليون درهم.

وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.02 في المائة، بالغاً مستوى 5074.36 نقطة.

وزاد متوسط الإنتاج في العام الماضي بنسبة 5 بالمائة ليصل إلى 66.200 برميل نفط مكافئ يومياً في عام 2019، مقارنةً بـ 63.050 برميل نفط مكافئ يومياً في عام 2018.

ويُعزى نمو الأرباح السنوية إلى الارتفاع الكبير في الإنتاج في إقليم كردستان العراق.