نوّاب: توجهنا ان يقتصر عمر الحكومة المقبلة على سنة واحدة تهيئ لانتخابات مبكرة”

طالبوا رئيس الوزراء المكلف بعدم الرضوخ للكتل وشروطها

بغداد – وعد الشمري:

كشف نواب، أمس الثلاثاء، عن توجه سياسي لجعل عمر حكومة محمد توفيق علاوي عاما واحدا فقط، مشيرين إلى الاصرار على المضي بالانتخابات المبكرة، داعين في الوقت ذاته إلى التنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بهدف الوقوف على قدراتها الفنية في اجراء الاقتراع.

وقال النائب نعيم العبودي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب تعاملت مع موضوع ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة بنحو واقعي”.

واضاف العبودي، أن “عملية اختيار الوزراء يجب ان توكل إلى علاوي وإلا تطالب بها الكتل بالحصص والحقائب الحكومية”.

وأشار، إلى أن “الوضع السياسي يختلف عمّا كان عليه في السابق، ويجب ان يتحمل رئيس الوزراء المكلف المسؤولية كاملة عن اختياراته امام مجلس النواب والشعب العراقي”.

ونصّح العبودي، “علاوي بعدم الاستجابة إلى مطالبات وتطلعات ومطامع الكتل، والاعتماد على خياراته الشخصية في الترشيح ويقدم الوزراء إلى مجلس النواب خلال المواقيت الدستورية المحددة بهدف التصويت عليهم”.

ويواصل، أن “الوزراء المستقلين في الحكومة يجب أن يمثلوا جميع مكونات الشعب العراقي من أجل الخروج بكابينة متوازنة وملبيّة للتطلعات وقادرة على التعامل مع الوضع الراهن”.

وأوضح العبودي، أن “المهم بالنسبة الينا هو الاتفاق بين الكتل السياسية والمتظاهرين على مهمة حكومة علاوي، والمدة التي ستعمل خلالها”.

وكشف، عن “توجه سياسي بان يقتصر عمر الحكومة المقبلة على مدة سنة واحدة فقط، وأن تعمل خلال ولايتها على التهيئة لانتخابات مبكرة”.



وأكمل العبودي بالقول، أن “الموضوع قيد النقاشات لكنه مقبول من أوساط عديدة، ومتى اتفقنا على عمر هذه الحكومة بنحو رسمي، فأن بقية الخلافات ستكون أقل تعقيداً مثل فرض القانون والاستقرار السياسي التي يجب أن تتوافر مع الانتخابات”.

من جانبه، ذكر النائب أمجد العقابي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “علاوي يتواصل مع مختلف الفعاليات السياسية والشعبية من أجل الاسراع في تشكيل حكومة مستقلة لا ينتمي وزرائها إلى الاحزاب”.

وتابع العقابي، أن “رئيس مجلس الوزراء المكلف مصر على اجراء الانتخابات المبكرة، وهو مستوعب الظرف الحالي وكيفية التعاطي معه ايجابياً”.

ونوّه، إلى ان “الضغوط على علاوي أمر طبيعي، لكنه عليه ألا يرضخ ويقبل بشروط الكتل، وأن يملي عليهم الوزراء الذين يراهم مناسبين للمهمة في الظرف الحالي”.

وتحدث العقابي، عن “دعم أغلب اعضاء مجلس النواب لضرورة تحرر رئيس الحكومة المكلف في خياراته وكذلك وقوفهم مع اجراء الانتخابات المبكرة”.

إلى ذلك، افاد النائب أحمد الكناني، إلى “الصباح الجديد”، بأن “علاوي قدم عدداً من التعهدات اطلقها عندما تم تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة”.

وأضاف الكناني، أن “ابرز تلك التعهدات هو العمل على اجراء انتخابات مبكرة بما يتفق مع مطالب العديد من الجهات الشعبية والرسمية”.

ويسترسل، أن “الجانب الفني لأجراء عملية الاقتراع المبكر يحتاج إلى تنسيق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للوقوف على قدراتها لاسيما بعد تشريع القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية من قبل مجلس النواب”.

ويرى الكناني، أن “المفوضين الجدد في مفوضية الانتخابات يحتاجون إلى وقت من أجل الاطلاع اكثر على تجربة الانتخابات وتوفير الامر اللوجستية لها، ونحن مع أن يجري الاقتراع بشفافية كاملة بما يصون اصوات العراقيين”.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كان قد كلف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي وسط مشهد سياسي معقد واستمرار التظاهرات في اغلب المحافظات العراقية للمطالبة بالإصلاح والقضاء على المحاصصة.