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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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علاوي يقدم حكومته الى البرلمان الاثنين المقبل ومعظم ما يعلن في الاعلام ليس صحيحا

شؤون عراقية
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النائب محمد الخالدي المقرب من رئيس الوزراء المكلف:

بغداد – الصباح الجديد :
كشف نائب مقرب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الثلاثاء، عن نية الأخير تقديم حكومته الى مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، مبينا أن الأمور ماضية بصورة تكاد تكون طبيعية باستثناء كتلة واحدة (لم يسمها) لا يزال موقفها غير واضح.
وقال رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “ الكابينة الوزارية على وشك الاكتمال رغم كل ما يجري من تضارب مواقف سواء بين الكتل السياسية أو حتى المكونات”، مبينا أن “علاوي ينوي تقديم كابينته الوزارية إلى البرلمان في منتصف الأسبوع المقبل وربما يوم الاثنين”.
وأضاف الخالدي، “أستطيع القول إن معظم ما يعلَن عنه في وسائل الإعلام ليس صحيحاً، حيث إن الأمور ماضية بصورة تكاد تكون طبيعية باستثناء كتلة واحدة (لم يسمها) لا يزال موقفها غير واضح أو غير مساند”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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