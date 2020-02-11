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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • خبير قانوني: على علاوي محاكمة 100 قاتل وحل البرلمان لكسب المتظاهرين

خبير قانوني: على علاوي محاكمة 100 قاتل وحل البرلمان لكسب المتظاهرين

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
أكد الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، أن امام رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي خطوتين قانونيتين لكسب المتظاهرين، تتمثلان باجراء محاكمات لمائة قاتل وحل البرلمان تمهيدا للانتخابات المبكرة.
وقال التميمي في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “الخطوة الاولى هي التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لتشكيل محكمة متخصصه لمقاضاة من قتل المتظاهرين والذين وصل عددهم إلى ١٠٠ قاتل كما تشير الإحصائيات ومع هذا التحرك يكون تحرك قانوني دولي على المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة من يحملون الجنسية الاجنبية وتشكيل فريق عمل من المحاماة لذلك”.
واضاف أن الخطوة الثانية هي “إجراء الانتخابات المبكرة وذلك بالتنسيق مع رئيس الجمهورية لحل البرلمان وفق المادة ٦٤ من الدستور والدعوة لانتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة”، مبيناً أنه “اذا عمل ذلك فإنه يكسب الشعب”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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