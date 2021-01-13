الغيرة دليل حب ام شك؟

بغداد ـ أحلام يوسف:

الغيرة مشاعر يختلف المفسرون بشرح معناها وغايتها، فمنهم من يجد انها حالة تنم عن الحب، ومنهم من يجد ان الغيرة حالة شك وريبة وجُملت بصفتها دليل حب، لذلك فهي بدرجات قليلة تكون محببة لدى الغالبية، لكن عندما تزيد عن الحد تحول العلاقة الى كابوس لانها تصبح شكا مرضيا.

يقول الدكتور طارق الحبيب بروفيسور واستشاري الطب النفسي: ان الغيرة احدى الغرائز وان الموضوع يتعلق بالبيئة التي يعيش وسطها الفرد فكل ما كانت البيئة تميل الى القبلية سترتفع حالة الغيرة وكلما كان المجتمع منفتحا وجوانب الالفة عالية بين أبنائه ارتفع جانب الغيرة لدى المرأة اضافة الى الاختلاف ما بين المجتمعات اذ نجد ان المجتمع الذي يسمح بالاختلاط بين الجنسين في أماكن العمل ستكون الغيرة لدى المرأة مؤطرة بإطار المجتمع ذاته، فلا يمكن للمرأة في البيئة المحافظة ان تغار على الرجل بالطريقة نفسها التي تبديها المرأة في المجتمعات الأخرى.

وأضاف الحبيب ان الغيرة أحيانا نتيجة لخلاف وليست هي محل الخلاف، أي انه يمكن ان يكون هناك خلاف بشأن موضوع معين، يجعل الشريك مستفزا وبالتالي يمكن ان يحاسب شريكه على النظرة او على الانشغال بالهاتف أي هو يريد افتعال خلاف لكن أعطاه شكل الغيرة كي يكون أكثر قبولا.

ويذكر “الحبيب” ان الغيرة لدى المرأة أكثر منها لدى الرجل، لان الرجل عادة يعيش وسط بيئة مفتوحة أكثر من المرأة حيث يعمل ويخرج للشارع ويجلس بالمقاهي ويسافر بحرية على عكس المرأة بنحو عام. لكن في مجال الطب او بالمعنى الطبي والذي تؤدي الغيرة فيه الى ارتكاب جريمة فهي لدى الرجل أكثر كما سجلتها كتب الطب.

محمد العبيدي تاجر في بغداد الجديدة يقول ان الغيرة ملازمة للحب فلا يمكن لي ان لا اغار على حبيبتي من نظرة رجل اخر، او من حديث لها مع رجل غيري، وبالمقابل يزعجني ان لا تبادلني الغيرة هذه، لأني مع امتعاضي العلني، فبداخلي تتولد فرحة بسبب غيرتها علي، لأنها دليل على حبها لي وخوفها وحرصها.

اما نسرين عبد الاله “موظفة متقاعدة” فقالت: في أيام مراهقتي وشبابي كنت اطير فرحا عندما يغضب مني حبيبي وزوجي فيما بعد لدى محادثتي لشخص ما او ضحكي مع أحد ما، وكنت اشعر بحبه الشديد لي عن طريق غيرته وغضبه، برغم ان الحالة تصل أحيانا حد الزعل، لكني عندما تخطيت تلك المراحل العمرية، بدأت اعرف ان الغيرة لم تكن بسبب الحب ابدا، بل كانت بسبب الشك، وان غيرته من حديثي مع رجل اخر، تشكيك بإخلاصي له واحتمالية ان أفضل هذا الرجل عليه.

الدكتور احمد عمارة استشاري بالصحة النفسية يقول عن موضوع الغيرة: كلنا نولد بعدة غرائز وطبائع ومن ضمنها الغيرة، لكن البيئة والتربية الاجتماعية والنفسية تؤثر على نسبتها، ما يجعلها تتفاوت من شخص الى شخص اخر، وفي البيت نفسه نجد الغيرة تتولد لدى الأبناء ان أحس أحد منهم بالتفاوت بالمعاملة بينه وبين أحد اخوته، وبنحو عام الغيرة، أحد أسباب التنافس بكل المجالات، لذلك فأحيانا تكون صحية، لأنها تكون الدافع لعمل شيء مميز.

وتابع عمارة تعريفه بالغيرة: لدينا خلط بين المشاعر والسلوكيات، فالغيرة مشاعر، اما السلوكيات التي تنتج عنها فنتائج، فالرجل عندما يشعر بالغيرة على زوجته بدل ان يفتعل المشكلات والتأنيب والتعنيف، يمكن له ان يحتويها ويشعرها بحنان وحب لا يمكن لاحد غيره ان يعوضها عنه، في الوظيفة أيضا ان حصل أحد الزملاء على منصب لا يستحقه، فبدل ان يوظف الاخر غيرته بسلوك مشين ضد الزميل، يأخذ بتطوير مهاراته أكثر ويبذل جهدا أكبر كي يرتقي لمرحلة يمكن له معها الحصول على منصب أكبر.