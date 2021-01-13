شاب الماني يبهر رواد مواقع التواصل بلوحات من الرمل

الصباح الجديد – متابعة:

اقدم احد الفنانين الشباب في المانيا على رسم لوحات فنية رائعة استعمل فيها الرمل كمادة اولية، وكان يرسم بطريقة ملفتة حيث ينثر الرمل هنا وهناك ومن ثم يرفع اللوحة واذا بنا نتفاجأ ببورتريت او رسم لمدينة كاملة بكل تفاصيلها.

وفن الرسم بالرمل نوع من أنواع الفنون التشكيلة الذي يستعمل فيه الفنان مادة الرمل في إنتاج اللوحات أو أي شكل من الأعمال الفنية، باستخدام مادة الرمل الطبيعي أو الرمل الملون الذي يتم تشكيله بطريقة خاصة لإنتاج منظر جمالي بأسلوب محدد.

وقد تختلف المساحة الجغرافية التي تتم عليها أعمال فن الرسم بالرمل وفقًا لما يراه الفنان مناسبًا وقادرًا على التعبير عن الرؤية الجمالية الرمزية أو الواقعية التي يريدها.

وعادة ما يتم استعمال الرماد البركاني أو الطين في تشكيل الأعمال الفنية لفن الرسم بالرمل، من خلال إحداث بعض الخطوط في مساحة محددة، بحيث تتكون ملامح اللوحة الفنية من خلال تأثيرات تلك الخطوط والخيالات التي تُشكِّلُها.

والموضوع ليس جديدا على الساحة الفنية وحتى على الجمهور لكنه تنتشر فيديوهات بين مدة ومدة اخرى لهذا النوع من الفنون لما يلمس المشاهد من تميز ومفاجآت يقوم بها الرسام.