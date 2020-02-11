جبهة الإنقاذ والتنمية لن تشارك في الحكومة المقبلة وتختار المعارضة الإيجابية

بغداد – الصباح الجديد:

أعلنت جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي, امس الثلاثاء, عدم مشاركتها في حكومة محمد توفيق علاوي المقبلة وقد ابلغته بذلك رسميا, مؤكدة ان الجبهة ستكون في صف المعارضة لتراقب أداء الحكومة وتنفيذ برنامجها.

وقال المتحدث باسم الجبهة النائب السابق عبد الكريم عبطان في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “جبهة الإنقاذ والتنمية أبلغت رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي رسميا بعدم مشاركتها في تشكيلة الحكومة المقبلة”. وأضاف عبطان ان ” جبهة الإنقاذ والتنمية ستكون في صف المعارضة الإيجابية وستراقب أداء رئيس الوزراء وحكومته ومدى تطبيقها للبرنامج الحكومي الذي وعدت فيه خاصة تنفيذ مطالب المتظاهرين”.

وكان النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني قال في وقت سابق من امس الثلاثاء، ان الكتل الأخرى غير الشيعية مازالت تطالب بحقائب وزارية في كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مبينا ان هناك أسماء ستقدم من تلك الكتل ليختار علاوي بعض منها في كابينته الوزارية، غير ان النائب محمد الخالدي كشف في الوقت ذاته، عن نية علاوي تقديم حكومته الى مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، مبينا أن الأمور ماضية بصورة تكاد تكون طبيعية باستثناء كتلة واحدة (لم يسمها) لا يزال موقفها غير واضح.