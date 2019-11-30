المملكة العربية السعودية تهدد أعضاء أوبك بإغراق الأسواق بالنفط إن لم تلتزم بالاتفاق

تحملت خلال العامين الماضيين أكثر مما التزمت به أمام أوبك

الصباح الجديد – وكالات:

يبدو أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لن تترك أي من الإرث القديم على حالة، فها هي بعض المصادر تتحدث عن وزير النفط السعودي عبد العزيز بن سلمان، وأنه سيلزم أعضاء أوبك + بتخفيض الإنتاج أو إلغاء الاتفاق.

وقال محمد الصبان المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي السعودي في حديث لـ»سبوتنيك» امس السبت إن المملكة العربية السعودية تحملت خلال العامين الماضيين أكثر مما التزمت به أمام أوبك فيما يختص بتخفيض إنتاجها، وكانت تعلم أن هناك دول أعضاء لم تلتزم بالتخفيض الضئيل، التي تم الاتفاق عليه في إطار الأوبك.

ويرى المستشار النفطي، أن الأوضاع الآن لا بد وأن تسير في مجرى آخر، فلا يمكن أن تستمر المملكة في تحمل عبء تخفيض إنتاجها في الوقت الذي تزيد بعض الدول الأعضاء من إنتاجها، فهناك أربع دول أعضاء على الأقل لا تلتزم بما تم الاتفاق عليه مثل دول روسيا ونيجيريا والعراق وغيرها، وتم التنبيه لهم في اجتماع لجنة مراقبة الإنتاج بأبو ظبي، وأكد جميعهم بأنهم سيلتزمون، لكن الإحصاءات الأخيرة في أكتوبر/ تشرين أول الماضي أكدت عدم التزامهم بالتخفيض.

وأشار الصبان، إلى أن العراق في وضع استثنائي الآن وعدم التزامه قد لا يكون اختياري نتيجة الأزمات التي تعصف بالعراق في الوقت الراهن.

وأكد الصبان أن المملكة ستوضح للأعضاء في أوبك خلال اجتماع المنظمة الأسبوع المقبل ، ما إذا كان الأعضاء جادين بالفعل في العمل بهذا الاتفاق، فإن المملكة لا يمكنها القبول بوجود «راكب مجاني»، وسبق أن قلت هذا الكلام منذ عامين منذ الاتفاق الأول في بداية 2017 وحذرت من أنه «إما يخفض الجميع أو لا يلتزم الجميع بالتخفيض».

وأوضح المستشار النفطي الدولي، أتصور أن السعودية قد لا تلجأ إلى إلغاء الاتفاقية، وإنما ستحذر من الاستمرار في عدم الالتزام بالتخفيض من جانب الأعضاء، وفي حال عدم الانصياع ستقوم السعودية بإغراق الأسواق بالنفط إن لم يكن هناك انضباط من جميع الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن النسب الوهمية التي كانت تصدرها بعض الوكالات بأن نسب الالتزام 150 في المئة أو أكثر، تلك نسب وهمية لم تأخذ في الاعتبارالدول غير الملتزمة وأدرجت كل من فنزويلا وإيران واللتين انخفض إنتاجهما بشكل كبير.

وقال الصبان، إن «تلك النسب غير صحيحة وغير سليمة، وهناك عد التزام ولا بد أن نكون أكثر صراحة وعلى الجميع أن يلتزم، ووزير الطاقة السعودي صريح جدا لكنه لن يقبل أن تتحمل المملكة عبء التخفيض بينما الآخرون هم ركاب مجانيون».

وكانت دول «أوبك+» قد اتفقت في بداية يوليو/ تموز الماضي على تمديد خفض إنتاج النفط لـ9 أشهر أخرى في مسعى لدعم أسعار الخام، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضعفا وارتفاعا في الإنتاج الأمريكي من الخام.