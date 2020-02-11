أرافق العاصفة وأغني.. نصوص للشاعر حميد الساعدي

بغداد ـ فلاح الناصر:

أحتفى الشاعر، حميد الساعدي، باصدار مجموعته الشعرية “أرافق العاصفة وأغني” في جلسة اقيمت بمنتـدى نـازك الملائكـة فـي جمعية الثقافـة للجميـع بحضـور نخبـة مـن المتخصصيـن والنقـاد.

الساعدي قال ان المجموعة تضم 41 نصاً، وانها الاصدار الخامس بعد أربعة مؤلفات سابقة هي “أرق يدق الباب، وفي الحزن تشبهني، وعميان بصباحات ملونة، والصبار يمشي حافيا”، وان ربيع العام الحالي 2020 سيشهد اصداره لديوان شعري جديد، قيد الطبع حاليا.