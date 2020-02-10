الشرطة يتعادل امام استقلال طهران في أول الشوط الآسيوي

الزوراء والطلبة في قمة نارية بافتتاح ممتاز الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تعادل فريق نادي الشرطة ممثل الكرة العراقية في دوري أبطال آسيا 2020، بهدف لمثله، امام فريق استقلال طهران الإيراني، لحساب الجولة الاولى لفرق المجموعة الاولى لدوري أبطال آسيا، وسجل الفريق الإيراني هدف السبق بنيران صديقة باقدام اللاعب الشرطاوي حسام كاظم، لينتهي الشوط الاول بتقدم الفريق الضيف، وفي بداية الشوط الثاني ادرك علي فائز هدف التعديل للشرطة بركلة جزاء في المباراة التي اقيمت مساء أمس في ملعب فرانسوا حريري في أربيل بقيادة طاقم تحكيم أردني تألف من أحمد فيصل علي للوسط، ومساعديه محمود محمد وعبد الرحمن ناجي والحكم الرابع اللبناني محمد رضا، والسنغافوري ناثان كرشان مقوما، ومشرف المباراة اللبناني شفيق عبد الخالق، والعراقي عمار عبد الرحمن رشيد منسقا، والعراقي ريبين عبد الخالق مسعود منسقا إعلاميا.

وسيلعب الشرطة مباراته الثانية امام فريق الوحدة الإماراتي يوم 17 شباط الجاري في ملعب فرانسوا حريري ايضا، في حين يحل ضيفا على فريق الأهلي السعودي يوم 2 آذار المقبل.

ويعود الشرطة ليواجه الأهلي يوم 7 نيسان في ملعب فرانسوا حريري، ثم يحل ضيفا على استقلال طهران في 21 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء الوحدة الإماراتي في ملعب الاخير يوم 5 آيار المقبل.

إلى ذلك، جرت أمس، قرعة الدوري الممتاز، والذي سينطلق في السادس عشر من شباط الجاري.وأسفرت الجولة الأولى عن لقاء قمة بين الزوراء والطلبة.ويرحل النجف إلى ملعب الصناعات الكهربائية، فيما سيحل الطلبة ضيفا على الزوراء في ملعب الشعب الدولي.ويستضيف ملعب الفيحاء، ديربي البصرة بين الميناء ونفط الجنوب، فيما يستقبل ملعب التاجي لقاء الكهرباء صاحب الأرض والنفط.ويحل نفط الوسط ضيفا على أمانة بغداد في ملعب الأخير، ويشد الحدود الرحال إلى أربيل، ويستضيف القوة الجوية نظيره نفط ميسان.يشار إلى أن الشرطة سيكون في حالة انتظار، لارتباطه بخوض مباريات دوري أبطال آسيا.

كما حددت لجنة المسابقات في الاتحاد المركزي لكرة القدم، أمس، توقيت مباريات دوري الكرة الممتاز.وذكرت اللجنة خلال الاجتماع المنعقد حاليا لإجراء القرعة ان «الساعة الثالثة عصرا سيكون موعدا للمباريات».وستبقى هذه التوقيتات ثابتة ما لم يطرأ تغييرا على بعض مواعيد المباريات الجماهيرية.

وتستعد انية الدوري الممتاز، لخوض غمار بطولة الدوري لموسم 2019/ 2020 والذي سينطلق في الـ16 من شهر شباط الجاري بمشاركة 15 فريقاً.وتقام البطولة من 14 مرحلة فقط، والفريق الذي سيحصد أكبر عدد من النقاط سيتوج باللقب.

وفيما يلي ملاعب الأندية في الموسم الحالي: ملعب الشعب (الشرطة – الجوية – الزوراء – الطلبة)، ويضيف ملعب التاجي (الحدود – الكهرباء)، وملعب ملعب الصناعة (الصناعات الكهربائية)، وملعب النفط (النفط)، وملعب امانة بغداد (امانة بغداد) ، وملعب النجف (القديم) (النجف)، وملعب كربلاء الدولي (نفط الوسط)، وملعب فرانسوا حريري (اربيل)، وملعب الفيحاء (الميناء – نفط الجنوب)، وملعب ميسان الدولي (نفط ميسان).