السفير العراقي لدى روسيا: الرئيس برهم صالح يزور روسيا بعد تشكيل الحكومة

بغداد – الصباح الجديد

صرح السفير العراقي لدى روسيا بأن الرئيس العراقي برهم صالح سيصل إلى موسكو بمجرد تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وأضاف السفير العراقي خلال اجتماع مع النائب الأول لرئيس لجنة الاتحاد الروسي: “نأمل أن يتم عقد اجتماع اللجنة الحكومية الدولية في أبريل المقبل، وسيصل وزير الخارجية العراقي إلى موسكو كرئيس مشارك للجنة من الجانب العراقي. ونتوقع توقيع حوالي 20 اتفاقية”.

وفي وقت سابق قال الحسيني خلال لقائه في مجلس الفيدرالية الروسي مع رئيس لجنة العلوم والثقافة: “بالنسبة إلى زيارة رئيس العراق، التي تم تأجيلها. تحدثت مع السيد بوتين، وقلت إنه بمجرد تشكيل حكومة جديدة في العراق، سيكون السيد الرئيس قادراً على الزيارة”.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية كلمته إلى السفير العراقي، عبد الرحمن حامد محمد الحسيني، خلال حفل تقديم السفراء الأجانب أوراق اعتماد للرئيس الروسي، إن البلدين قد اكتسبا خبرة قوية في التعاون متبادل المنفعة في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع الوقود والطاقة.