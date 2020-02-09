تحرك حكومي لمقاضاة الدول التي اضرت بيئة البلاد بمخلفاتها الحربية

بغداد – الصباح الجديد:

كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الأحد، عن تحرك عراقي باتجاه اقامة دعاوى على الدول التي تسببت باضرار بيئية وصحية داخل العراق، مؤكدة أن الاف العراقيين سقطوا ضحايا جراء مخلفات الدول التي احتلت العراق عام ٢٠٠٣ “.

وقال عضو اللجنة فالح الزيادي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “ دراسات أثبتت أن المخلفات العسكرية تسببت بأضرار بيئية نجمت عن موت الاف العراقيين”، مبينا أن “هناك دولا أنشأت ثكنات عسكرية في عدد من محافظات الجنوب والوسط كانت هي العامل الرئييسي في انتشار السرطان”.



ولفت الزيادي إلى أن “الحكومة الاتحادية تتجه نحو رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية على الدول التي تسببت بقتل العراقيين والمطالبة بتعويضهم”.

وكانت لجنة الصحة والبيئة النيابية أعلنت في وقت سابق، عن وجود ارتفاع كبير في الحالات السرطانية المكتشفة حديثا في المحافظات الجنوبية نتيجة المخلفات الحربية.