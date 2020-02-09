  • الإثنين , 10 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • تحرك حكومي لمقاضاة الدول التي اضرت بيئة البلاد بمخلفاتها الحربية

تحرك حكومي لمقاضاة الدول التي اضرت بيئة البلاد بمخلفاتها الحربية

شؤون عراقية
التعليقات على تحرك حكومي لمقاضاة الدول التي اضرت بيئة البلاد بمخلفاتها الحربية مغلقة
171 views

بغداد – الصباح الجديد:
كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الأحد، عن تحرك عراقي باتجاه اقامة دعاوى على الدول التي تسببت باضرار بيئية وصحية داخل العراق، مؤكدة أن الاف العراقيين سقطوا ضحايا جراء مخلفات الدول التي احتلت العراق عام ٢٠٠٣ “.
وقال عضو اللجنة فالح الزيادي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “ دراسات أثبتت أن المخلفات العسكرية تسببت بأضرار بيئية نجمت عن موت الاف العراقيين”، مبينا أن “هناك دولا أنشأت ثكنات عسكرية في عدد من محافظات الجنوب والوسط كانت هي العامل الرئييسي في انتشار السرطان”.

ولفت الزيادي إلى أن “الحكومة الاتحادية تتجه نحو رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية على الدول التي تسببت بقتل العراقيين والمطالبة بتعويضهم”.
وكانت لجنة الصحة والبيئة النيابية أعلنت في وقت سابق، عن وجود ارتفاع كبير في الحالات السرطانية المكتشفة حديثا في المحافظات الجنوبية نتيجة المخلفات الحربية.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة