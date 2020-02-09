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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • النزاهة تضبط إيرادات بأكثر من ستة مليارات دينار مخالفة للضوابط في ديالى

النزاهة تضبط إيرادات بأكثر من ستة مليارات دينار مخالفة للضوابط في ديالى

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد :
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، امس الاحد، عن قيامها بضبط أكثر من ستة مليارات دينار خاصة بمبالغ الإيرادات المحلية لمجلس محافظة ديالى الملغى مودعة في مصرف أهلي خلافاً للضوابط والتعليمات.
وذكر بيان للهيئة تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، أن “ملاكات مكتب تحقيق ديالى تمكنت من خلال الأعمال التدقيقية في القضايا المهمة، من كشف مبلغ (6,043,457,514) مليارات دينار خاصة بمبالغ الإيرادات المحلية لمجلس محافظة ديالى الملغى مودعة في فرع مصرف أهلي في بعقوبة، خلافاً لضوابط وتعليمات وزارة المالية”.
وأضاف البيان، أن “تلك المبالغ تمثل إيرادات حكومية تم استيفاؤها وجبايتها من (منفذ الصفرة) كان يجب إيداعها في مصرف حكومي”.
وتابعت الهيئة، أنه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرضه على السيد قاضي التحقيق المختص، الذي قرر وضع الحجز الاحتياطي على الأموال لحين إيداعها في الخزينة العامة للدولة”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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