  • الثلاثاء , 11 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

بقايا

ثقافة
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أديب كمال الدين

في زمنِ الأساطير التي لا تُعدُّ ولا تُحصى
ما مِن أسطورةٍ لديّ سوى أسطورة النُّقطة.
*
قلتُ لمُفسّرِ الأحلامِ والكوابيس:
ماذا أفعلُ لحرفٍ يَحنُّ حنيناً هائلاً
إلى سوطِ نقطةٍ جديدة؟
*
قفزَ رجلٌ في بُرْكةِ الموت.
لم يلحظْ أحدٌ معنى القفزة
ولا توقيتَها ولا مغزاها
فقد كانَ الجميعُ يحلمون كالمجانين.
*
الكائنُ البشعُ الذي مزجَ بأعضائهِ السُّفليّة
لونَ الدمِ معَ لون اللذّة،
كانَ مُهْتاجاً حدّ اللعنة،
وهو يرى الطلقاتِ النّاريّة
تُطلقُ لتمزّقَ رجلاً يُعْدَمُ في احتفالٍ عام.
*
حتّى بعدَ أن شُنِقَ الطّاغية
ظلّتْ أناشيدُهُ وأكاذيبُهُ وترّهاتُه
محلَّ تبجيلٍ مِن قبلِ العبيدِ
وأشباهِ العبيد.
*
قبلَ أن ينتقلَ إلى بيتهِ الجديد،
بدأ يتمرّنُ على البكاءِ بصوتٍ مرتفع.
نعم، ففي بيتهِ الجديد
سيكتبُ مسرحيّةَ غُربةٍ جديدة،
مسرحيّة ذات سبعة أنياب.
*
الحرفُ يحومُ الليلة على الورقة
مثلَ أعمى أضاعَ طريقه وأضاعَ عصاه.
*
قالت السّماءُ للغيمة:
رغمَ أنّكِ تعرفين الكثيرَ من أسراري
فأنا أكرهُك،
أكرهُ مراهقتكِ الأبديّة
وأكاذيبكِ المُمطرة.
*
حينَ يأتي الماضي إلى البيت،
لا أحد يريدُ أن يستقبله
حتّى باب البيتِ يتظاهر بالصمم.
*
حينَ تشبُّ النّار
فلا توقظني من نومي، أرجوك.
إذ بعدَ أن تُطفَأ النّار
كيفَ لي أنْ أروّضَ أَرَقي من جديد؟
*
في زمنِ العولمة
نسيت القصيدةُ موسيقاها ومواعيدها وقُبُلاتِها
وتمسّكتْ بحيرتِها الكونيّة
وارتباكِها الأسطوريّ.
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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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