كيماديا : استيراد أدوية لأول مرة تدخل العراق لعلاج الامراض المستعصية

إطلاق مشروع الخدمة المختبرية

بغداد _ الصباح الجديد :

دأبت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية “ كيماديا “ على استيراد الادوية والمستلزمات الطبية الضرورية والمنقذة للحياة منذ عقود طويلة من آجل توفير كل ما يحتاجة المواطن .

واكدت الشركة على رفع نسب إنجاز هذه الادوية الى نسبة 60‎%‎ من أدوية سرطانية المفقودة اضافة الى استيراد أدوية لأول مره تدخل العراق مثل عقار ketroda لعلاج الأمراض السرطانية ، في حين اعلنت عن إطلاق مشروع الخدمة المختبرية تعاون مع شركات تؤدي الفحوصات المختبرية الشاملة في المستشفيات بالتعاقد مع الشركات الرصينة التي تقوم بالفحص والتحليل والتطوير والتدريب .

الصباح الجديد كان لها هذا اللقاء مع الدكتور الصيدلاني محمد كريم معاون المدير العام لشؤون الاستيراد

الذي قال ان هناك عقودا استيرادية مهمة من أدوية واجهزة ومستلزمات طبية ، موضحاً ان الادوية المهمة التي كانت غير متوفرة خلال السنوات السابقة تم التركيز عليها من قبل وزير الصحة والوكلاء والدكتور مظفر علي عباس مدير عام كيماديا لتوفير الادوية المفقودة خلال السنة السابقة لانها تتعلق بحياة المرضى وهي أدوية طارئة ومنقذة للحياة والمكونة 55 مادة من المستوى الاول للقائمة الأساسية اذ ان هذه القائمة تحتوي على عدة مجاميع تشمل الادوية السرطانية واللقاحات وادوية الأمراض المزمنة والأدوية النادرة مما يتطلب تركيزالجهود على هذه المجاميع لاستيرادها وتغطية الحاجة لها عن طريق اعلان مناقصات الادوية لاستيرادها من خلال الشركات الرصينة والتي تكون خاضعة للضوابط المعتمدة من دائرة الأمور الفنية من تسجيل وفحص وشهادات تداول . واضاف معاون المدير العام ان احالة الادوية المهمة يتم على الشركات الرصينة ، اضافة الى تشكيل لجان ساندة مثل لجان الشراء المباشر للأدوية التي لأيمكن توفيرها والتي تتعامل بها وزارة الصحة للسنوات السابقة .

وأوضح الدكتور كريم بانه تم تشكيل خلية أزمة برئاسة وزيرالصحة والوكلاء ومدير عام كيماديا ومدير عام دائرة الأمور الفنية وكمحصلة لهذه الجهود استطاعت الشركة رفع نسب إنجاز هذه الادوية الى نسبة 60‎%‎ من أدوية سرطانية المفقودة اضافة الى استيراد أدوية لأول مرة تدخل العراق مثل عقار ketroda لعلاج الأمراض السرطانية .

أما بخصوص المستلزمات الطبية فاشار كريم الى انه تم استيراد وتغطية الحاجة لاجهزة طبية وتم التركيز على اجهزة ومستلزمات الديلزة اذ تم العمل بها كمشروع تشغيلي ومشروع مؤسسي وتم التعاقد مع شركات تؤدي هذه الخدمة مع جميع دوائر الصحة .

وأوضح ان المشروع شامل لكل دوائر الصحة في العراق من توسعة مراكز جديدة لمرضى الفشل الكلوي فهم بحاجة الى مراكز جديدة ، اضافة الى توسعة المراكز الموجودة في هذه المؤسسات .

واكد ان هناك مشروعا اخر مهم لدوائر الصحة يتضمن خدمة مختبرية اذ سيتم إطلاق مشروع الخدمة المختبرية تعاون مع شركات تؤدي فحوصات المختبرية الشاملة في المستشفيات بالتعاقد مع الشركات الرصينة التي تقوم بالفحص والتحليل والتطوير والتدريب ، اذ انه مشروع متكامل وحوكمة إلكترونية للتحاليل المرضية وهو مشروع متطورجداً ، مشيراً الى استيراد اجهزة خدمية من رنين ومفارش وقسطرة واجهزة التقطير الوريدي الأشعة والسونار واجهزة مراقبة الفعاليات الحيوية في المؤسسات الصحية.

وتهدف الشركة الى الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني بتوفير الأدوية والمستحضرات الطبية الدستورية والخاصة والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمواد المختبرية والأدوات الاحتياطية للأجهزة الطبية والخدمية والمواد الكيمياوية التي تدخل في عملية صناعة وتحضير المصول واللقاحات سواء استعملت لأغراض طبية أو لأغراض أخرى عن طريق استيراد هذه المواد من الخارج أو تحضيرها وتصنيعها في العراق وتوزيعها على المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية.