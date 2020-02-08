زين العراق تفتتح مركز خدمة لزبائنها في مدينة الصدر بموقعه الجديد

ليكون أكثر ملاءمة لاحتياجات المشتركين

بغداد _ خاص

في إطار استراتيجيتها الهادفة لخدمة المشتركين بما يلبّي احتياجاتهم ومتطلباتهم وحرصاً منها على أن تكون قريبة من مشتركيها أينما كانوا في العراق، أعلنت شركة زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نقل موقع مركز خدمتها في محافظة بغداد مدينة الصدر.

وحول الموضوع، قال السيد محمد سمير رئيس الإدارة التجارية في زين العراق: “انطلاقاً من حرصنا الدائم على توفير أعلى معايير الخدمات والمنتجات التي تمكّن مشتركينا من البقاء على تواصل مع العالم، نجعل التواصل الدائم مع مشتركينا على سلّم أولوياتنا. ولأن اهتماماتنا تتمحور حول مشتركينا، نعمل باستمرار على تطبيق هذه الثقافة في كل خطواتنا بدءا من التخطيط وصولاً لافتتاح مراكز للبيـــع والخدمة، مروراً بتزويدهم بأفضل وأسرع الخدمات. وسيتيح الموقع الجديد لمركز الخدمة لنا فرصة تعزيز تجربة المشتركين بالتزامن مع تلبية احتياجاتهم. “

تجدر الإشارة إلى أن شركة زين العراق توفّر المئات من نقاط المبيعات والخدمات والمنتشرة في مختلف المحافظات و3 مراكز اتصال مجاني للتواصل مع المشترك على مدار الساعة، إضافة الى موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضم صفحه زين العراق على موقع الفيسبوك أكثر من 5 مليون متابع.

وتندرج هذه الخطوة في سياق سعي شركة زين إلى التواصل مع مشتركيها في كافة محافظات العراق من خلال شبكة واسعة من مراكز الخدمة ونقاط البيع لتلبية متطلباتهم بأفضل وأسرع طريقة. وسيتيح المركز لروّاده إمكانية شراء واستبدال الخطوط، وبطاقات الشحن وتسديد الفواتير، وخدمات زين كاش وزين سمارت، إضافة إلى التواصل بشكل مباشر مع موظفي زين العراق.

يذكر أن شركة زين العراق هي إحدى أكثر الشركات تقدماً من الناحية التكنولوجية في العراق. وهي تبحث باستمرار عن كيفية استقدام أحدث الحلول التكنولوجية وتقديمها لمشتركيها. كما تسعى الشركة للوصول إلى كافة شرائح المجتمع وتغطية كامل المحافظات في العراق، من خلال مختلف مراكزها ونقاط البيع التابعة لها لتضمن تأمين الخدمة الأفضل والأسرع.