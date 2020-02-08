الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية توقع مذكرة للتعاون مع دائرة صحة البصرة

تضمنت تبادل الخبرات والتعاون في الفعاليات العلمية والتدريبية

البصرة _ سعدي السند :

انطلاقا من مبدأ التعاون العلمي والمعرفي التخصصي الذي تنتهجه وتواصله وتعمل عليه الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية ومنها توقيع مذكرات تفاهم مثمرة لتعزيز التعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة ، وقعت الجمعية مذكرة للتعاون العلمي مع دائرة صحة البصرة .

ووقع المذكرة عن دائرة صحة البصرة مديرها العام الدكتور عباس التميمي فيما وقعها عن الجمعية الدكتور حيدر التميمي رئيس الجمعية بحضور عدد من مدراء الأقسام في دائرة صحة البصرة وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية .

تحسين الخدمات الصحية وتطوير البحث العلمي

الدكتور حيدر التميمي قال للصباح الجديد لقد جاءت هذه المذكرة في إطار إستكمال الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية لإهدافها في التعاون العلمي مع المؤسسات الحكومية والعلمية لتعزيز التعاون العلمي والصحي بينهما لتحقيق الاهداف المشتركة في تحسين الخدمات الصحية وتطوير البحث العلمي والتعليم والتدريب الطبي والصحي حيث تم الاتفاق في هذه المذكرة بين جمعيتنا ودائرة صحة البصرة على التعاون بينهما في تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات في المجالات الطبية والصحية والمشاركة والتعاون في الندوات والمؤتمرات وورش العمل والفعاليات العلمية والتدريبية الاخرى ذات الطابع التطبيقي والعلمي والتي تسهم في تعزيز النقاشات وتبادل المعرفة والمعلومات وكذلك تبادل البحوث والكتب والنشرات والمجلات والدوريات العلمية واقامة مشاريع وفعاليات مشتركة في المجالات البحثية والعلمية والتطويرية والتدريبية والثقافية مع الدعم الاعلامي المتبادل للنشاطات العلمية في المواقع الالكترونية والنشرات والدوريات للطرفين .

وتجري الجمعية البحوث العلمية التي تسهم في تحسين اداء دائرة صحة البصرة كما تقيم الجمعية الفعاليات العلمية التعليمية والتدريبية لتطوير الطاقم الطبي والصحي لدائرة الصحة وتوفر دائرة صحة البصرة التسهيلات المطلوبة لتحقيق الفقرات ومنها توفير اماكن التدريب النظرية والعملية وغيرها وتشكيل لجنة من الطرفين تتولى متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية .

هذه المذكرة هي مذكرة التفاهم السابعة

والجدير بالذكر ان هذه المذكرة هي مذكرة التفاهم السابعة للجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية حيث تم توقيع ست مذكرات تفاهم أخرى خلال العام الماضي مع كليات طب ميسان والموصل والكوفة ومع جامعة النهرين والجمعية الاميركية للكيمياء وآخرها توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة البصرة .