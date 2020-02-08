رئيس مالاوي يستأنف حكما بإلغاء فوزه في الانتخابات

الصباح الجديد ـ وكالات :

استأنف كل من رئيس مالاوي بيتر موثاريكا واللجنة الانتخابية في البلاد حكما قضى بإلغاء فوز موثاريكا في انتخابات الرئاسة التي أجريت في العام الماضي.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، ألغت المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات التي أجريت في مايو أيار 2019 والتي أعادت موثاريكا إلى الحكم قائلة إن الاقتراع شابته مخالفات خطيرة وممنهجة وواسعة النطاق شملت عمليات تغيير في كشوف النتائج باستخدام سائل التصحيح.

وقال أنييس باتيمبا كاتب المحكمة العليا لرويترز امس الأول الجمعة إن المحكمة تلقت استئنافين الأول من موثاريكا والثاني من اللجنة الانتخابية.

واستنكر موثاريكا الحكم قائلا إنه «تخريب خطير للعدالة وهجوم على نظمنا الديمقراطية ومحاولة لتقويض إرادة الشعب». وفاز موثاريكا، وهو رئيس البلاد منذ عام 2014، بالانتخابات بنسبة 38.57 في المئة في حين حصل لازاروس تشاكويرا زعيم حزب المعارضة على 35.41 في المئة من أصوات الناخبين وساولوس تشيليما نائب رئيس البلاد على 20.24 في المئة من الأصوات. واستطاع موثاريكا (79 عاما) وهو أستاذ قانون سابق كبح جماح أسعار السلع الأساسية المرتفعة وتحسين الطرق وجوانب أخرى في البنية الأساسية. لكن منتقديه يتهمونه بالمحسوبية والفشل في محاربة الفساد في الدولة التي تقع في الجنوب الأفريقي والتي يحاصرها الجفاف بشكل متكرر وتعتمد على المساعدات من الخارج.