احتواء الفايروس الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير فبراير 4th, 2020 التعليقات على احتواء الفايروس مغلقة 29 views تحديات الحكومة الجديدة قضايا المرأة في الأعمال السينمائي والتلفزيونية نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة علاوي يبدأ حواراته مع الكتل لتشكيل حكومة “كفاءات” ومؤشرات بكسبه ثقة البرلمان فبراير 4th, 2020 جودت: مهمة علاوي محدودة غايتها نقل البلاد من منزلق خطير الى حالة من الاستقرار فبراير 4th, 2020 ترجيحات برفض كتلتي دولة القانون و”الوطنية” تولي علاوي رئاسة الحكومة فبراير 4th, 2020 الخدمات النيابية: حكومة علاوي ستراجع الموازنة وقرارات حكومة عبد المهدي عند تصريف الاعمال فبراير 4th, 2020 نائب سابق: الكرد حصلوا على 6 مليار دولار في سنة تولي عبد المهدي فبراير 4th, 2020 أكثر من 2114 طفلا تعرضوا لانتهاكات بالعراق والتحالف الدولي قتل 142 منهم فبراير 4th, 2020 خبراء الامم المتحدة: داعش يخطط لهجمات في العراق وسوريا منها استهداف السجون فبراير 4th, 2020 طرفا الصراع الليبي الى جنيف للتفاوض والجيش يتهم اردوغان بإدارة شبكة إرهابية دولية فبراير 4th, 2020 الصحة العالمية تحذر من ارتفاع حالات السرطان الى 60 % خلال العقدين المقبلين فبراير 4th, 2020 التعليقات مغلقة