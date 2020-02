أوكتافيو باث

ترجمة: سوران محمد

أنا رجل: أعيش مدة وجيزة

والليل شاسع.

لكنني أنظر لأعلى

اذا بالنجوم تکتب

لاتدري أنا أفهم:

وأنا أكتب أيضا،

في هذه اللحظة بالذات

شخص ما يوضحني

تحليل القصيدة:

لقد كُتب الشاعر أوكتافيو باث 1914-1998 هذه القصيدة في شكل الشعر الحر، وهو جزء من الشعر الحديث بدلاً من القصائد الكلاسيکية.

يمكن فهمها بسهولة، في الغالب تتحدث عن الوجودية. ولقد كتبها الشاعر تكريما لعالم الرياضيات والفلكي والجغرافي والمنجم والشاعر كلوديوس بطليموس، الذي كان كاتباً مصريًا يونانيا، والذي عاش في روما حوالي 100 بعد الميلاد. ربما قد يكون سبب کتابة الشعر لبطليموس‌ ترجع الی مساهمة بطليموس وجعلنا نفهم مفهوم الكون على أساس علمي وحسابي دقيق.

تندمج الأسطر الأربعة الأولى من القصيدة بدقة في الأسطر الأربعة الأخيرة. بحيث يصف الخط الافتتاحي كيف يتضاءل الفرد أهميته وهو الأقرب الی الاختفاء من الظهور باعتباره مجرد كائن صغير في هذا الكون الشاسع.

و من ثم حينما ينظر الشاعر هنا الی السماء، يصبح قادرًا على قراءة الإلهام والمعرفة التي يمكن للنجوم أن يكتبوها.

هكذا وبشكل غير مدرك تقريبًا، يدرك الشاعر أن الغرض من حياته أيضًا قد كُتب في السماء. وهذا العمل الكتابي ليس عرضيًا فقط، بل إنه متعمد في طبيعته. يؤكد له هويته الخاصة، ويؤكد له هذه الحقيقة من خلال الرؤية الجامعة الشاملة للکون الواسع. وجدير بالذكر أن قصيدة (الاخوة) هي قصيدة غنائية رائعة وتعتبر من إحدی أهم قصائد أوكتافيو باز ولها أبعاد فلسفية كذلك.

تبدأ القصيدة بحرف «أنا» الذي يشير إلى الشاعر (أوكتافيو باث) نفسه. يقول إنه إنسان-إنها هويته الوحيدة. إنه يعرف أن حياة الإنسان قصيرة جدًا وعابرة. الموت يأتي بغتة الی الجميع ليقودنا إلى الغبار أو الی حيث أتينا. لدينا فترة وجيزة من الحياة على الأرض. لكن الحياة بعد الموت لا تنتهي. ثم نذهب إلى الظلام الأبدي. لذا لا نری أي علامة السئم والحزن علی كلمات الشاعر هنا. بل انه يتطلع عاليا ويجد النجوم تكتب. يكتبن في ضوء اشعاع السماء. وهي تعكس وتعطي رسالة الضوء والبريق.

( لوحة فان كوخ-1888- نجوم الليل علي نهر الرون)

ومن ثم قد يأتيه إدراك ومعرفة وهو يشعر انه خلق ولا يزال حيا. لكنه يعيش عيشة اخری عندما يقرأ من جديد في قلوب القراء. أو بشكل ادق هو يكتب من جديد من قبل قرائه حسب تصوراتهم وفهمهم لقصائده. ويعتقد أن اللحظة التي يأتي فيها هذا الإدراك هي لحظة خاصة وقيمة للغاية في حياته. يعلن بثقة قوية أن هناك شخص ما لفهمه جيدًا وشرحه بشكل صحيح.

أخيرًا، على الرغم من كل القيود التي يواجهها انه کمبدع مؤمن يؤمن بقوة عادلة ذو عقل وعلم أعطاه الحياة وسيأخذها منه ويقر بهذه الحقيقة، وهکذا يستمتع بقرابة كاملة مع الله الذي يتفوه به. عالم بكل رغبات وقيود الإنسان. وهكذا يقود هذا الاعتقاد الراسخ الشاعر الی تفاءل دائم وتام.

بالرغم من ان هذه القصيدة الغنائية متكونة من ثمانية أسطر فقط. لكنها غنية في مغزاها وأبعادها الفلسفية. بحيث يفکر القارئ مع الشاعر عن حالة الإنسان على الأرض. حياته قصيرة جدًا مقارنةً بضخامة الموت المظلم. إنه يعلم جيدًا أن نهايته ستأتي قريبًا. ولكن ككاتب مبدع، سيتم تذكره من خلال كتاباته بعدما يغادر.

وقد يبدأ الشاعر هذه القصيدة، كشاعر غنائي حقيقي بـ «أنا رجل …» وبناء عليه إن عواطفه وأفكاره الشخصية هي التي تبني موضوع القصيدة.

صحيح أن القصيدة تبدأ بلهجة التشاؤم بأن الشاعر كرجل، سوف يموت قريبًا. لكنه ينتهي بلهجة متفائلة بأن الشاعر سوف يعيش إلى الأبد في قلوب القراء من خلال كتاباته، عندما يفهمونه‌ ويعطون الايضاح والتحاليل الصائبة لأعماله.

في الختام وجدير بالذكر ان إيجاز هذه القصيدة جعلتها مؤثرة بشكل فعال ولها سحر عالمي مما يزيد من جاذبيتها للقراء، وبالاخص ان العنوان لها مدلولات مختلفة، هل القصد بالاخو‌ ة هي الاخوة الكونية مع الموجودات الاخری الذية يسيرون علی نفس نهج فطري کالذي عليه الشاعر أم المقصود به الاخوة الانسانية، بالاخير فلنترك هذه التفاسير للقراء الكرام.

المصادر/

poetrysociety.org/poetry-in-motion/brotherhood

poemhunter.com/poem/brotherhood-3/

Brotherhood

I am a man: little do I last

and the night is enormous.

But I look up:

the stars write.

Unknowing I understand:

I too am written,

and at this very moment

someone spells me out