عبد الحق نوري .. ضوء في العتمة

فلاح الناصر

الأنباء التي تطغى على عالمنا فيما يتخلص بفايروس كورونا وإحصائيات الإصابات وحالات الشفاء ‏واعداد الوفيات، تضاعف عتمة الواقع الذي نعيشه، الحجر الصحي المفروض على العالم، وإجراءات ‏السلامة وتفادي الوقوع في شرك الفايروس اللعين، تضع الجميع تحت الخطر، بيد أن ما اطلقه عبد ‏الرحيم شقيق اللاعب الدولي المغربي، المحترف في نادي أياكس أمستردام الهولندي، عبد الحق نوري، ‏أن الأخير استفاق من غيبوبته التي استمرت 3 سنوات، تمنحنا الأمل وتؤكد وجود الضوء في عتمة ‏الطريق، وان لا يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى.‏

والمعروف ان نوري (23 عامًا) تعرض إلى سكتة دماغية خلال مباراة ودية بين أياكس أمستردام ‏وفيردر بريمين عام 2017، ودخل في غيبوبة طويلة استمرت سنوات، تخللتها استفاقات متقطعة، وبقي ‏في المشفى تحت عناية الأطباء.‏

ان حكاية النجم المغربي، نقطة ضوء في مسيرة الحياة، ولتكون هذه الحكاية وغيرها درسا للاعبي كرة ‏القدم او غيرهم ان لا مستحيل امام قدرة الخالق جل وعلا.‏

يقينا ان العالم الذي يعيش وباء استفحال وخطورة فايروس كورونا، تفاعل مع حالة النجم المغربي، ‏وادرك انها حالة نادرة لن تتكرر كثيرا وأتت في وقت يتطلب الجميع بصيص أمل في الحياة بعد مجهودات ‏بذلتها دول كبرى لكنها عجزت وتركت الأمر للسماء.‏

اخر الكلام: شكرا لجميع الجهود التي تصب في صالح انقاذ الأنسانية، وتحية لمن يضحي، الرحمة لمن ‏غادر عالمنا، والشفاء للمصابين، ايام الحظر الصحي تتطلب تماسكا وثباتا وتعاونا لتجاوز المحنة، وتعود ‏الحياة إلى طبيعتها.‏