الآسيوي يوضح آليه إرجاء بطولاته اتحاد الكرة يؤجل منافسات الممتاز إلى أشعار اخر ‏

بغداد ـ الصباح الجديد:‏

اصدر الاتحاد المركزي لكرة القدم بيانا يوضح فيه تأجيل دوري الكرة الممتاز إلى اشعار اخر في ظل ‏استمرار الازمة الحالية وتواصل الحظر حتى يوم 11 نيسان المقبل بحسب ما اعلنته خلية الازمة.. وجاء ‏فيه: ‏

بسم الله الرحمن الرحيم “كَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلاء مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ ‏بِالشَّاكِرِينَ صدق الله العلي العظيم”.. تماشيا مع التطورات الحاصلة في البلاد وقرارات خلية الأزمة ‏الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا ومعالجة الحالات المكتشفة واستمرار الحجر الصحي لكافة ‏أنحاء البلاد حتى 11 نيسان المقبل ، فأن اتحاد الكرة العراقي مع هذه الخطوات والالتزام بها لتجنيب بلدنا ‏العزيز مخاطر هذا الوباء اللعين ويدعو انديتنا للاستمرار بقرار تأجيل الدوري إلى إشعار اخر والالتزام ‏التام به حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عن بلادنا والإنسانية جمعاء بفرجه ورحمته للخلاص منه وعودة ‏الحياة إلى شوارعنا وملاعبنا وجماهيرنا المحبة انه سميع الدعاء.‏

إلى ذلك، اصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بيانا جاء فيه: إن الموقف المتزايد سوءا في كل أنحاء ‏العالم، وتقييدات السفر المفروضة من قبل الحكومات والخطوط الجوية التي ألغت الكثير من الرحلات ‏الجوية قد أثرت، بشكل كبير، في مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم‎.‎

بعد الاجتماعات الطارئة التي نظمت مع العديد من الاتحادات الأعضاء في الأسابيع القليلة الماضية، فإن ‏الاتحاد الآسيوي، وبالتشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد قرر تأجيل مباريات الجولة الثانية من ‏التصفيات التمهيدية المشتركة المقرر إقامتها في شهري آذار وحزيران 2020، وكذلك تأجيل مباريات ‏المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020، وكأس الاتحاد الآسيوي 2020 (غربي القارة) إلى تواريخ ‏لاحقة‎.‎

في ضوء هذا، والأخذ بنظر الاعتبار صحة وسلامة أسرة كرة القدم، والطلبات العديدة من الاتحادات ‏الأعضاء المشتركة والأندية، فإن الاتحاد الآسيوي قد قرر تأجيل المباريات والمسابقات كافة المجدولة في ‏شهري آذار ونيسان إلى إشعار آخر‎.‎

سوف يستمر الاتحاد الآسيوي بتقييم ومراقبة الموقف عن كثب قبل اقتراح التواريخ الجديدة للمباريات ‏المؤجلة، وهذه التواريخ الجديدة سوف يتم إرسالها إلى الاتحادات الأعضاء والأندية المعنية في الأسابيع ‏القادمة‎.‎

شكرا لدعمكم وتعاونكم، وسنبقى رهن إشارتكم على البريد الالكتروني المؤشر في الرسالة في حالة ‏وجود أي استفسارات لديكم‎.‎‏. المخلص.. داتو وندسور جون.. الأمين العام.‏