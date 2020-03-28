الآسيوي يوضح آليه إرجاء بطولاته اتحاد الكرة يؤجل منافسات الممتاز إلى أشعار اخر ‏

بغداد ـ الصباح الجديد:
اصدر الاتحاد المركزي لكرة القدم بيانا يوضح فيه تأجيل دوري الكرة الممتاز إلى اشعار اخر في ظل استمرار الازمة الحالية وتواصل الحظر حتى يوم 11 نيسان المقبل بحسب ما اعلنته خلية الازمة.. وجاء فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم “كَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلاء مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ صدق الله العلي العظيم”.. تماشيا مع التطورات الحاصلة في البلاد وقرارات خلية الأزمة الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا ومعالجة الحالات المكتشفة واستمرار الحجر الصحي لكافة أنحاء البلاد حتى 11 نيسان المقبل ، فأن اتحاد الكرة العراقي مع هذه الخطوات والالتزام بها لتجنيب بلدنا العزيز مخاطر هذا الوباء اللعين ويدعو انديتنا للاستمرار بقرار تأجيل الدوري إلى إشعار اخر والالتزام التام به حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عن بلادنا والإنسانية جمعاء بفرجه ورحمته للخلاص منه وعودة الحياة إلى شوارعنا وملاعبنا وجماهيرنا المحبة انه سميع الدعاء.
إلى ذلك، اصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بيانا جاء فيه: إن الموقف المتزايد سوءا في كل أنحاء العالم، وتقييدات السفر المفروضة من قبل الحكومات والخطوط الجوية التي ألغت الكثير من الرحلات الجوية قد أثرت، بشكل كبير، في مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
بعد الاجتماعات الطارئة التي نظمت مع العديد من الاتحادات الأعضاء في الأسابيع القليلة الماضية، فإن الاتحاد الآسيوي، وبالتشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد قرر تأجيل مباريات الجولة الثانية من التصفيات التمهيدية المشتركة المقرر إقامتها في شهري آذار وحزيران 2020، وكذلك تأجيل مباريات المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020، وكأس الاتحاد الآسيوي 2020 (غربي القارة) إلى تواريخ لاحقة.
في ضوء هذا، والأخذ بنظر الاعتبار صحة وسلامة أسرة كرة القدم، والطلبات العديدة من الاتحادات الأعضاء المشتركة والأندية، فإن الاتحاد الآسيوي قد قرر تأجيل المباريات والمسابقات كافة المجدولة في شهري آذار ونيسان إلى إشعار آخر.
سوف يستمر الاتحاد الآسيوي بتقييم ومراقبة الموقف عن كثب قبل اقتراح التواريخ الجديدة للمباريات المؤجلة، وهذه التواريخ الجديدة سوف يتم إرسالها إلى الاتحادات الأعضاء والأندية المعنية في الأسابيع القادمة.
شكرا لدعمكم وتعاونكم، وسنبقى رهن إشارتكم على البريد الالكتروني المؤشر في الرسالة في حالة وجود أي استفسارات لديكم.. المخلص.. داتو وندسور جون.. الأمين العام.