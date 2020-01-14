  • الثلاثاء , 14 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

عارضة روسية تفقد ذاكرتها جراء حادثة غامضة

الصفحة الأخيرة
0 تعليق
9 views

الصباح الجديد – وكالات:
أُصيبَت عارضة الأزياء الروسية كسينيا بونتوس في الرأس وخلع في الفخذ وكسور في الصدر والأضلاع والحوض والساقين إبان سقوطها من نافذة في الطابق الثالث بعيد عودتها وصديقها المخمور من ملهى ليلي، وفيما يقال أن صديقها لم يشعر بسقوطها لكونه كان مخموراً ونائماً، ما جعلها تطلب مساعدة المارة الذين طلبوا لها الطوارئ فتم نقلها إلى العناية المركزة بعد إدخالها وهي في حالة خطرة إلى إحد مستشفيات العاصمة موسكو، هناك رواية أخرى تقول أنها وجدت عارية بين النفايات وأن عامل النظافة هو من أنقذها، كما يتردد بأنها لا تتذكر سوى اسمها جراء إصابتها البالغة في الرأس.
الشرطة الروسية لم تُصدِر بياناً توضيحياً رسمياً حول الحادثة، لكنها فتحت تحقيقاً جنائياً أولياً وسط مزاعم بوجود تستر يحيط بالحادث، فيما قالت صديقتها المقربة عارضة الأزياء أليسيا كافيلنيكوفا -ابنة نجم التنس الروسي يفغيني كافيلنيكوف أنه “عُثِرَ على كسينيا في الأحراش غير البعيدة عن مجموعة الشقق التي سقطت عليها”.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة