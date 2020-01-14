سلاف فواخرجى: سأقف مع ابن بلدى

الصباح الجديد – وكالات:

أكدت الفنانة السورية سلاف فواخرجى تعليقا على حادث فيلا نانسى عجرم أن القانون هو الفيصل، مشددة على وقوفها مع ابن بلدها إذا كان له حق قائلة:”كل نقطة دم منه هى من دمى ولو نانسى ودكتور فادى مذنبين أكيد رح ياخدوا جزاءهم”.

وكتبت سلاف عبر حسابها على انستجرام: “القانون هو الفيصل وفى ظالم وفى مظلوم وفى عدالة على الأرض ولو بنسب قليلة وفى عدالة بالسما أكبر من كل النسب، كل الناس بتطلب رأى أو موقف من الفنان والفنان جزء من المجتمع لازم يقول ويحكى أكيد، بس لما بتكون الأمور لسا ما اكتملت صورتها ولما بتكون بإيدين القضاء”.

وأضافت سلاف: “نحنا ما فينا نبت أو نعطى أحكام وقرارات ولا بيجوز نتدخل لإنو الحقيقة بعدها ما وضحت والقضية شائكة جداً ولكل الناس اللي عم تطالبنى بإبداء الرأي بالقضية وكأنو قرارى هو الحكم أو لمجرد اثبات موقف أو اللحاق بسبق السوشل ميديا والقصة مو هيك وأكبر من هيك، أنا بوقف جنب الإنسان المظلوم بغض النظر عن جنسيته، ما حدا بيقبل بالظلم لا إلو ولا لغيره وصحيح السوري انظلم من اخوته كتير بس التعميم غلط وبكل بلد في صالح وفي طالح”.