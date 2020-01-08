  • الجمعة , 10 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • رياضة
  • سلة موهبة ديالى تحرز كأس بطولة « ٣×٣»

سلة موهبة ديالى تحرز كأس بطولة « ٣×٣»

رياضة
0 تعليق
394 views

إعلام شعبة ديالى:
احرز فريق المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية لكرة السلة في ديالى التابع لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة ، كأس بطولة ( ٣×٣ ) التي أقامها الأتحاد العراقي للعبة / فرع ديالى في القاعة المغلقة ببعقوبة.
وذكر مصدر رسمي ان البطولة شهدت منافسات نسوية شاركت فيها ستة فرق للبنات ، فضلا عن منافسات الشباب التي تبارت فيها خمسة فرق ، مضيفاً ان المركز الثاني في البطولة كان من نصيب نادي شهربان ، فيما كان المركز الثالث لفريق بلاد الرافدين ، واشار المصدر الى ان جوائز البطولة وزعت على الفرق الفائزة من قبل مدير قسم مركز الموهبة الرياضية في ديالى حسين المعموري و رفعت عبود رئيس ممثلية اللجنة الاولمبية بالمحافظة ، وكذلك د. ليث اسماعيل ممثل النشاط الرياضي في مديرية تربية ديالى و د. يسار صبيح مدير مدرسة كرة السلة بالقسم.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة