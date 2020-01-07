سيرينا ويليامز تبلغ بسهولة الدور الثاني لبطولة أوكلاند للتنس

سفيتولينا تودّع منافسات برزبين من الدور الأول

العواصم ـ وكالات:

بدأت سيرينا وليامز، المصنفة الأولى، مسيرتها في منافسات فردي السيدات ببطولة أوكلاند للتنس بفوز سهل (6-3)، و(6-2) على الإيطالية كاميلا جيورجي الصاعدة من التصفيات، أمس.. وخاضت سيرينا، مباراتها الأولى في الفردي منذ الهزيمة أمام بيانكا أندريسكو في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي، وقدمت اللاعبة المخضرمة عرضًا قويًا، وسجلت 8 ضربات إرسال ساحقة.

وكسرت سيرينا إرسال اللاعبة الإيطالية ثلاث مرات ولم تتعرض لأي كسر خلال مباراة الدور الأول التي استمرت 68 دقيقة.

ولم يكن بوسع جيورجي، 28 عامًا، مجاراة قوة سيرينا الحاصلة على 23 لقبًا بالبطولات الأربع الكبرى لتحقق اللاعبة الأمريكية فوزها الخامس على التوالي أمام منافستها الإيطالية، ودون التعرض لأي هزيمة.

وقالت سيرينا في مقابلة: «إنه لمن الرائع العودة إلى هنا. إنه من الجيد حقا إظهار أني لا أزال أملك بعض القوة في ذراعي وساقي».

كانت سيرينا، صعدت إلى دور الثمانية في منافسات زوجي السيدات بهذه البطولة مع زميلتها كارولين وزنياكي، يوم أول أمس.

وعانت الكرواتية بيترا مارتيتش المصنفة الثانية قبل أن تفوز بصعوبة (5-7)، و(6-4)، و(6-4) على الأمريكية أوسو أركونادا التي خسرت في التصفيات قبل أن تشارك عقب انسحاب لاعبة فائزة.

وتأهلت الأمريكية أماندا أنيسيموفا، المصنفة الثالثة للدور الثاني بعد فوزها (6-3)، و(6-4) على الأوكرانية كاترينا كوزلوفا.

من جانب اخر، صعقت الأمريكية دانييلا كولينز منافستها إيلينا سفيتولينا البطلة السابقة بالفوز عليها 6-1 و6-1، في الدور الأول لبطولة برزبين الدولية للتنس أول أمس، في حين خرجت الألمانية أنجليك كيربر.

ودخلت سفيتولينا المصنفة الخامسة عالميا المباراة بصفتها من أبرز المرشحات للتقدم في البطولة لكن بدا أنها بعيدة تماما عن أفضل مستوياتها.

واستغلت كولينز الفرصة من خلال ضرباتها القوية لتكسر إرسال سفيتولينا مبكرا وتفوز بعدها بخمسة أشواط متتالية وتحسم المجموعة الأولى لصالحها.. وعانت سفيتولينا المصنفة الرابعة مع ضربات إرسالها الأول خلال المباراة واستهدفت كولينز ضربات إرسالها الثاني الضعيفة لتهيمن على المجموعة الثانية.

وبعد خسارة الشوط الأول مضت كولينز في طريقها للفوز بستة أشواط متتالية لتحسم الانتصار في 56 دقيقة.. وكان هذا انتصارا بارزا لكولينز التي عانت لاستعادة أفضل مستوياتها منذ إصابتها بالتهاب المفاصل الروماتويدي في تشرين الأول.

وهو الانتصار الثالث لكولينز أمام منافسة من قائمة أول عشر لاعبات في التصنيف العالمي وسيزيد ثقتها في نفسها قبل أستراليا المفتوحة، التي بلغت فيها الدور قبل النهائي العام الماضي لأول مرة في مسيرتها في البطولات الأربع الكبرى.