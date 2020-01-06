بسبب السحر الأسود.. ذبح 16 أسداً ونزع وجوهها ومخالبها

الصباح الجديد – وكالات:

أصيب الجنوب أفريقي غيرت بلوم بالذهول والحيرة عندما استيقظ وقت الفجر كالمعتاد لكنه لم يسمع زئير أسوده وعندما ذهب بلوم إلى عرين الأسود الخاص به في “بريداتورز روك بوش لودج” اكتشف اختفاء اثنين من أسوده و6 لبؤات فتتبع الرجل البالغ من العمر 51 عاما من روستنبرغ في جنوب أفريقيا آثار جر على الأرض إلى خلف جدار قريب حيث وجد الحيوانات الثمانية مذبوحة ووجد 8 من الأسود بلا وجوه ولا مخالب ولا أنوف ولا أسنان وذلك بهدف استخدامها في “وصفات” من السحر الأسود.

ووفقا لصحيفة “صن” البريطانية فقد بدأت عملية سلخ وجوه هذه الأسود بعد أن أقدم صيادون على قتلها بواسطة تقديم دجاج مسموم لها وقال غيرت: “لقد قاموا بقطع أقدام الأسود من أجل مخالبها ومقدمة وجوهها من أجل أسنانها”.

يشار إلى أن عددا من المعالجين والسحرة والمشعوذين في جنوب أفريقيا يستخدمون أجزاء من أجساد الأسود لصنع جرعات علاج سحرية تُعرف باسم “موتي” وتعني الشجرة بلغة شعب الزولو وتباع إلى السكان المحليين الذين يعتقدون أنها تمنحهم القدرة على درء الأرواح الشريرة أو أنها تجلب لهم الحظ الجيد.