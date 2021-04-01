الاسطول البري يباشر بنقل الرز المحلي (العنبر) من النجف الى المحافظات

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك

البصرة – سعدي السند :

تنفيذآ لتوجيهات رئيس الوزراء وبإشراف مباشر من قبل وزير النقل باشر اسطول الشركة العامة للنقل البري / احدى تشكيلات وزارة النقل بتنفيذ مناقلة الرز المحلي (عنبر) من محافظة النجف الاشرف الى عدد من المحافظات .

واوضح مدير عام الشركة مرتضى كريم الشحماني ان هذه المناقلات جاءت تنفيذا للاجراءات الحكومية بتوفير هذه المادة الرئيسية ضمن سلة رمضان المبارك. ، مؤكدا ان الكميات المراد نقلها مفتوحة وغير محدده لحين توزيعها على مخازن وزارة التجارة المتوزعة على المحافظات كل حسب حاجتها ونسبة السكان فيها.

فيما وجهنا شكرنا وامتناننا الى سائقي الشاحنات المشاركين في تنفيذ هذا الواجب مشيدين في ذات الوقت بجهودهم الجباره في سبيل ايصال المواد الغذائية الى ابعد نقطة في بلدنا العزيز..

يذكر ان الشركة انتهت مؤخرا من نقل (10) الاف طن من مادة الحنطة المحليه ضمن محور سامراء الى محافظتي النجف وكربلاء .

الشاحنات البرية تنقل الحنطة المحلية

وأكد المدير العام لقد باشرت شاحنات الشركة العامة للنقل البري بتنفيذ مناقلة (5) الاف طن من مادة الحنطة المحلية ضمن العقد المبرم مع وزارة التجارة لتأمين نجاح الموسم التسويقي لمحصول الحنطة لعام 2021 .

واعلن المدير العام انه وفقاً لتوجيهات وزير النقل بأهمية الإيفاء بالالتزامات التعاقدية مع وزارات ومؤسسات الدولة كافة ، فقد شرع أسطول شركتنا بنقل مادة الحنطة المسوقة محلياً من محور سامراء الى سايلو محافظة النجف ، لضمان توفيرها وسد حاجة الأسواق العراقية من هذه المادة الغذائية الرئيسة ، خصوصاً ونحن على مقرية من حلول شهر رمضان المبارك .

وأضاف الشحماني أن شاحنات الشركة العامة للنقل البري تعمل بدقة وإنسيابية عالية ، إذ تمكنت قبل أيام من تحقيق منجز نوعي وذلك من خلال نقلها أيضاً لـ (5) الاف طن من الحنطة المحلية من مدينة سامراء الى سايلو محافظة كربلاء وبوقت قياسي (72) ساعة فقط .

من جانبه بيّن مدير التشغيل محمد لفته التزام سائقي الشركة بتطبيق تعليمات خلية الأزمة وقيامهم بحملات التعفير لشاحناتهم قبل البدء بعملية نقل المواد الغذائية للحفاظ على السلامة العامة والحد من انتشار فايروس كورونا .

منجز نوعي لأسطول النقـل البري

وبيّن المدير العام للشركة : تـتزايد حمولات وإنجـازات أسطول الشركـة العامـة للنقـل البري ارقامـاً غير مسبوقـة عبر أعمال شهر شبـاط المـاضي بتحقيق ( 820 18) نقلة من خلال نقل مختلف الحمولات من السلع والبضائع التي تم نقلهـا بإتجاه المحـافظات كافة ، وتنوعت بين الأسمدة والمعـدات الكهربائيـة ومادة الطحين ومواد متنوعـة أخرى تم نقلهـا لصالح عـدد من الدوائـر والشركـات الحكوميـة بواقع مليونين و167 الف طن من الحمولات…

وبيَنّ المدير العام ان أسطول النقل البري يرفد مؤسسات الدولة بجميع أحتياجاتها من الحمولات والبضائع المتنوعة بما يمتلكه من إمكانيات نوعية متطورة من الشاحنات والآليات تقوم على تنفيذ عقود أبرمتها الشركة وأسهمت في تعزيز دورها كناقل حكومي معتمد متخصص في مجال النقل البري .

وتمكنت شاحنات النقل البري من تحقيق إنجاز نوعي خلال شهر شباط الماضي بنقل مليونيـن و167 ألف طن من الحمولات تنـوعت بين مواد ومعـدات ثقيلـة مختلفـة تم نقلهـا من موانئ أم قصر في البصرة صوب المحافظات الوسطى والشماليـة ، إضافة الى المناقلات الداخليـة لمـادة الأسمدة والطحين بـأجمالي نقـلات بـلغ ( 820 18) نقلة .

وحقق أسطول النقل البري خلال شهر شباط ( 416) نقلة من مادة الأسمدة تم نقلها من معمل أسمدة خور الزبير في البصرة لصالح وزارة الزراعة باتجاه المحافظات الوسطى والشمالية بحمولة بلغت أكثر من (17) ألف طنً ، إضافة الى نقل مليون و606 اطنان من مادة الطحين لصالح وزارة التجارة كما تم نقل أكثر من 4 ألاف طنً من المواد والمعدات الكهربائية المختلفة لصالح وزارة الكهرباء بواقع ( 121) نقلة ، فيما تم نقل مواد متنوعة لبعض وزارات الدولة بلغت أكثر من (539 ) ألف طنً بواقع (282 18) نقلة …

وأكدعلى أهمية تفعيل دور أسطول النقل البري وزيادة العقود التي ينهض بتنفيذها لخدمة المشاريع التنموية التي تسعى الحكومة من خلالها لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع .

كما باشر إسطول الشركـة بمناقلـة حمولـة ( 5 ) ألاف طنً من مادة الحنطـة المحليـة على محور سامراء / كربـلاء لصالـح الشركـة العامـة لتجـارة الحبوب في وزارة التجـارة …

وأكد ان أسطول الشركـة باشر بتنفيـذ عقـد مناقلـة الحنطـة المحليـة وبمشاركـة شاحنـات فروع الشركـة كافـة بعد تعفيرهـا وإكمال إجراءات التحمـيل التي تطابـق نقـل مـادة الحنطـة

يـذكر أن الشركـة العـامة للنقـل البـري تقوم على تنفيـذ عـدة عقود مع بعض الشركـات والدوائـر الحكوميـة لنقل الحمولات من البضائع والسلع كافـة وتأميـن تطبيق معايـير النقـل في سرعـة الأداء وسلامـة الوصول وضمـان أستـلام البضاعـة

وأشاد المدير العام بـدور أسطول الشركـة ومنسوبيها في تحقيـق أعلى مستويـات الأداء والعمل بهمـة عاليـة وحرصهم على بـذل جميع الإمكانيـات من أجل النهوض بواقع شركتهم وإنجـاز الأعمال الموكلـة لهم تماشيـاً مع توجيهـات الإدارة العليـا .