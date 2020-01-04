تابوت البيئة الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير يناير 4th, 2020 0 تعليق 88 views جريمة الكسب غير المشروع الشاعر الذي احتج على كوابيسه كثيرا نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة نواب: تسمية رئيس الوزراء باتت أمرا معقداً جراء تعقيدات الشارع والمشكلات السياسية والأمنية يناير 4th, 2020 دعوات محلية ودولية مسؤولة إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل والحكمة وتقديم المصلحة الوطنية العليا يناير 4th, 2020 خبير سياسي: البرلمان لن يصدر قراراً بإخراج القوات الأميركية من العراق يناير 4th, 2020 واشنطن ستنشر آلاف الجنود الإضافيين في الشرق الأوسط في اجراء احترازي يناير 4th, 2020 البرلمان الليبي يصوت بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا يناير 4th, 2020 القانونية النيابية: لاقيمة لجمع التواقيع لاخراج القوات الامريكية يناير 4th, 2020 الدانمارك وألمانيا والناتو يعلقون مهماتهم التدريبية في البلاد لاسباب امنية يناير 4th, 2020 الأمم المتحدة: البحر المتوسط ابتلع أكثر من ألف مهاجر في 2019 يناير 4th, 2020 اميركا تطالب اقليم كردستان التزام الحياد في صراعها مع إيران يناير 4th, 2020 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد.