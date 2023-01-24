الحشد الشعبي يحتفي بمنتخبنا لفوزه بخليجي 25

الحلبوسي والعامري يستقبلان وفد اسود الرافدين

متابعة ـ الصباح الجديد:

بارك وزير الشباب والرياضة السيد «أحمد المبرقع»، لشعبنا وجماهيرنا وأبطال حشدنا المقدس، فوز منتخبنا الوطني، في بطولة خليجي 25 التي أقيمت مؤخرًا في محافظة البصرة. . جاء ذلك خلال حضوره احتفالية الفوز التي أقامتها الهيأة بهذه المناسبة، وشدد «المبرقع» خلال كلمته في المناسبة، على أن دماء الشهداء وتضحيات الأبطال من أبناء الحشد وقواتنا الامنية، هي من جلبت النصر والاستقرار والأمن العالمي الذي دافعنا نيابة عنه، وأن هذه الدماء الزكية الغالية هي من صنعت الإنجاز فعلًا.

وأشار إلى أن العراق فاز بالحسنيين في البصرة واثناء البطولة، الأولى هو النجاح الكبير في التنظيم، ونقل صورة مشرفة إلى العالم عن أمننا واستقرارنا، والثانية هي فوز منتخبنا الوطني بكأس البطولة الغالية على قلوب جماهيرنا.

الحلبوسي يستقبل ابطال الخليج

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وفد منتخبنا الوطني الفائز بكأس بطولة خليجي البصرة 25، لتكريمه والاحتفاء بإنجازه.وثمّن سيادته الفوز المستحق للمنتخب الوطني بالبطولة، مشيدا بالروح القتالية العالية التي رافقت اللاعبين والإصرار للحصول على اللقب وتحقيق الفرحة للشعب العراقي.وأكد سيادته على دعم الأنشطة الرياضية وخصوصا المنتخب الوطني واتحاد الكرة، من خلال توفير الغطاء القانوني وتحديدا في قانون الموازنة لتوفير المتطلبات المالية اللازمة والكافية للمضي بجولاتهم القادمة.

وكرم رئيس مجلس النواب السيد وزير الشباب والرياضة والسيد محافظ البصرة والاتحاد العراقي لكرة القدم بدرع المجلس، وذلك لجهودهم المتميزة باستضافة بطولة خليجي 25 وحصول المنتخب الوطني على اللقب للمرة الرابعة.

العامري يلتقي نجوم الخليج العربي

استقبل رئيسُ تحالف الفتح «هادي العامري» وفدَ منتخبنا الوطنيّ لكرة القدم الفائز ببطولةِ كأس خليجي ٢٥ التي اختتمت مؤخراً في مدينةِ البصرة.وثمّن العامري الروحَ القتاليّة لأسُود الرافدين وإصرارهم وعزيمتهم على تحقيق النصر للعراق، وعكس ذلك على أبناء الشعب العراقيّ الذي عبّر عن فرحته بالأبطال بطريقةٍ عفويةٍ، وفي صورِ انتصارٍ رائعة تناقلتها معظم وسائل الإعلام في مختلف أرجاء العالم، وأثبتت أن العراق قادرٌ على استعادةِ هيبته ومكانته الحقيقيّة في المنطقة، ولا يأس في الحياةِ لطالما هناك ارادةٌ جبارةٌ تؤمن بأن تكون منتصرةً، وتزهو بمستقبلٍ مشرقٍ لعراقنا الحبيب.

التشكيلة الذهبية لخليجي 25

أعلن الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، عن التشكيلة الذهبية لبطولة كأس الخليج، التي استضافتها مدينة البصرة العراقية، وتوج بها أسود الرافدين بعد الفوز على عمان، بنتيجة (3-2) في مباراة تاريخية، الخميس الماضي.. وبلغ عدد اللاعبين الذين تم ترشيحهم للاستفتاء الخليجي لاختيار التشكيلة المثالية، 39 لاعبا من مجموع اللاعبين الذين شاركوا مع منتخباتهم الثمانية.. وتصدر نجوم المنتخبين العماني والعراقي الاستفتاء الخليجي، وشكلوا النسبة الأعلى في التشكيلة الرسمية، فكانوا أكثر اللاعبين حصولا على الأصوات.. وضمت تشكيلة المنتخب الخليجي الذهبي، كلا من: لحراسة المرمى: إبراهيم المخيني (عمان) «أفضل حارس مرمى بالبطولة». وفي الدفاع: أمين بن عدي (البحرين)، علي فائز (العراق)، همام الأمين (قطر)، أحمد الخميسي (عمان).. وفي خط الوسط: حارب السعدي وصلاح اليحيائي (عمان)، إبراهيم بايش وأمجد عطوان (العراق).. وفي الهجوم: علي أسد (قطر)، وأيمن حسين من العراق (هداف البطولة).

هدايا تقديرية

الهدايا المقدمة من وزارة الشباب والرياضة الى عدد من الشخصيات الرياضية والاعلامية اثناء بطولة خليجي٢٥ تتصدر بفنها الذي يجمع اصالة التراث والفولوكلور العراقي الاصيل اهتمام واعجاب الفنانين في داخل وخارج العراق نظرا لمضمونها وعمق تاثيرها

جدير بالذكر ان الهدايا التي خصصت قبيل انطلاق البطولة كانت من تصميم وابداع الفنانة شجن الجميلي التي عكست ذائقتها الفنية في تصاميم الهدايا الرمزية فكانت احد عناصر النجاح للذوق الفني الذي اوصل الصورة الفنية الى الاشقاء بمنتهى الروعة ونال اعجابهم.

درجال يحضر عزاء المهندس المحمدي

رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم «عدنان درجال»، يحضر، أمس، مجلسَ عزاء المهندس الشاب «حمزة عدنان أحمد المحمدي» في منطقةِ العامرية بالعاصمةِ بغداد، والذي توفى بسبب التدافع الحاصل بين الجمهور قبل المباراةِ النهائيّة لخليجي 25.ورافق رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم في تأديةِ واجب العزاء الأمينُ العام للاتحاد «محمد فرحان».