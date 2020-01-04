النفط: الموظفون الأميركيون غادروا الحقول وعمليات الانتاج والتصدير لم تتأثر

1.13 مليون برميل صادرات العراق إلى الأردن في 2019

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة النفط ان الموظفين الأميركيين فقط هم من غادروا الحقول النفطية العراقية استجابة لطلب حكومتهم، مؤكدة عدم تأثر عمليات الانتاج والتصدير بذلك.

ونفت الوزارة في بيان، «مغادرة موظفين اجانب يعملون في الشركات النفطية جنوب العراق، باستثناء عدد من الموظفين العاملين ممن يحملون الجنسية الأميركية فقط، استجابة لطلب حكومتهم».

واكدت ان «الأوضاع طبيعية في الحقول النفطية في جميع أنحاء العراق ولم تتاثر عمليات الانتاج والتصدير».

وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر بعد اغتيال قاسم سليماني مما أثار مخاوف من أن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد يعطل إمدادات الخام من المنطقة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.35 دولار، أو 3.6 في المئة، لتبلغ عند التسوية 68.60 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 69.50 دولار وهو أعلى مستوى منذ الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية سعودية في منتصف أيلول.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.87 دولار، أو 3.1 في المئة، لتسجل عند التسوية 63.05 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ نيسان 2019 عند 64.09 دولار.

وقال هنري روم محلل شؤون إيران لدى أوراسيا: ”نتوقع صدامات متوسطة إلى منخفضة المستوى تستمر لما لا يقل عن شهر ومن المرجح أن تقتصر على العراق“.

ورجح أيضا أن تستأنف إيران التضييق على حركة الشحن التجاري في الخليج، وربما إجراء تدريبات عسكرية لتعطيل الشحن مؤقتا.

وقالت مصادر بشركات نفط أجنبية لرويترز إن العشرات من موظفيها الأميركيين في مدينة البصرة النفطية يستعدون لمغادرة البلاد يوم الجمعة، لكن وزارة النفط نفت ذلك.

وقالت الوزارة في بيان إن حقول النفط في أنحاء البلاد تعمل بصورة طبيعية ولا تأثير على الإنتاج أو الصادرات.

ووجدت أسعار النفط دعما أيضا بعد بيانات حكومية أظهرت أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت أكبر هبوط أسبوعي منذ حزيران 2019 .

على صعيد قريب، اعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ان اجمالي كمية النفط العراقي الخام الذي استقبلته مصفاة البترول الاردنية خلال العام الماضي بلغ 136.1 مليون برميل، منها 360 الف برميل خلال شهر كانون الاول الماضي.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي في تصريح صحفي أمس السبت ان 1430 صهريجا نقلت برا مادة النفط الخام العراقي منذ بدء تزويد المملكة بالنفط العراقي في الخامس من شهر ايلول حتى نهاية شهر كانون الاول الماضي، وتم تفريغها في موقع المصفاة/ الزرقاء.

ويأتي استيراد نفط العراق في اطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في شباط 2019 وبموجبها يشتري الاردن النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام وبمعدل 10 ألاف برميل يوميا.

ويجري بيع النفط العراقي (نفط خام كركوك) للأردن على أساس معدل سعر خام برنت الشهري يحسم منه فرق كلف النقل والفرق بالمواصفات.