عامر طالب مديرا لقسم المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية

إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:

تولى عامر طالب نجم كرة السلة العراقية السابق رسميا مهمة ادارة قسم الموهبة الرياضية في دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة ، وقد استهل مشوار عمله في الدائرة بعقد اجتماع موسع بمديري المراكز الوطنية لرعاية الموهبة الرياضية في بغداد ومن ينوب عنهم ، بحضور مسؤولي شعب القسم ( الإدارية والمحافظات وبغداد والإعلام ).

طالب اكد في بداية الاجتماع على انه سيركز في عمله على اعداد دراسة شاملة ومفصلة عن واقع مراكز الموهبة ببغداد والمحافظات من حيث المعوقات و الاحتياجات ، فضلا عن الرؤى المستقبلية الخاصة بالتطوير وصولا الى تحقيق الهدف الاساسي لمشروع الموهبة الرياضية في العراق وهو صناعة البطل الاولمبي .

بعدها استمع مدير قسم الموهبة الرياضية الى طروحات مديري المراكز الوطنية والتي ركزت على نقاط عدة ابرزها قضية الارتباط والتنسيق مع الاتحادات الرياضية في الألعاب التي تعنى بها المراكز والسبل الكفيلة بتحقيق اقصى فاىدة ممكمة للمراكز من خلال هذا الارتباط وفق الضوابط القانونية التي تضعها الوزارة .

جدير بالذكر ان عامر طالب ينتمي الى الجيل الذهبي لكرة السلة العراقية صاحبة الإنجازات في نهاية السبعينياات والثمانينيات ، وقد ساهم بحصول العراق على الوسام البرونزي في بطولة أسيا وكذلك احراز الوسام الفضي في البطولة العربية والأكثر من مرة ، وقد لعب في صفوف نادي الكرخ ومثل العراق في مختلف البطولات العربية والأسيوية وبعد اعتزاله اللعب أتجه الى التدريب.