لبنان تؤكد عدم التمييز بين لبناني وسوري وفلسطيني

في ظل اتهامات بالتمييز العنصري

الصباح الجديد – متابعة:

مع انتشار عدة اخبار بشأن المعاملة التي تتسم بالعنصرية مع اللاجئين السوريين والفلسطيين في لبنان، وتزايد مخاوفهم بعد ان صرح اكثر من لاجيء سوري ان العنصرية في لبنان طالت حتى تعاملهم مع فيروس كورونا والاجراءات المتبعة بشأنه. أكد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أن الدولة لا تميز بين مواطن لبناني وبين نازح سوري أو لاجئ فلسطيني، فيما يتعلق بالاستجابة لمتطلبات التصدي لفيروس كورونا.

وقال الوزير حسن لاحدى الوكالات الاخبارية إنه: «بصرف النظر عن وجود بعض البطء في الاستجابة للتجهيزات من مؤسسات المجتمع الدولي لحماية النازح السوري واللاجئ الفلسطيني، فمن الناحية الأخوية والإنسانية هذا أمر بديهي لدينا، ومن الناحية الجغرافية، فهم يسكنون على الأراضي اللبنانية، وبالتالي قد يشكلون مصدر خطر لانتشار الوباء في المجتمع اللبناني».

وأضاف: «نحن نتعامل مع أية إصابة لنازح سوري أو لاجئ فلسطيني على أنه لبناني، ويتم استقباله في مؤسسات وزارة الصحة العامة».

ولفت إلى أنه «مؤخرا تم توقيع بروتوكول مع منظمة الأونروا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للتعاون وتأمين العلاج والدعم من قبل المؤسسات ذات الصلة».

وفي وقت سابق، دعا مركز العودة الفلسطيني السلطات اللبنانية لوقف الإجراءات التمييزية بحق فلسطينيي لبنان فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا.

وقال المركز إنه «يتابع بقلق ما نشرته بعض وسائل الإعلام، من تعميم صادر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني، إلى الخطوط الجوية اللبنانية والقاضي بعدم السماح للأشخاص من الجنسية الفلسطينية اللاجئين في لبنان بالعودة إلى لبنان على متن طائرات الإجلاء».

وطالب الحكومة اللبنانية بالتوقف عن هذه الإجراءات التمييزية والسماح للاجئين الفلسطينيين المغتربين العالقين بالعودة إلى لبنان على متن طائرات الإجلاء.

وسجل لبنان حتى الآن 741 إصابة بفيروس كورونا و25 حالة وفاة.

وكان مركز العودة الفلسطيني، دعا السلطات اللبنانية لوقف الإجراءات التمييزية بحق فلسطينيي لبنان خلال جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال المركز في بيان إنه «يتابع بقلق ما نشرته بعض وسائل الإعلام، من تعميم صادر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني، إلى الخطوط الجوية اللبنانية والقاضي بعدم السماح للأشخاص من الجنسية الفلسطينية اللاجئين في لبنان بالعودة إلى لبنان على متن طائرات الإجلاء».

وطالب المركز الحكومة اللبنانية بالتوقف عن هذه الإجراءات التمييزية والسماح للاجئين الفلسطينيين المغتربين العالقين بالعودة إلى لبنان على متن طائرات الإجلاء، داعيا إلى ضمان معاملة اللاجئين الفلسطينيين العالقين على قدر من المسؤولية الإنسانية في ظل تفشي جائحة كورونا.

كما منعت سلطات الأمن العام اللبناني، لاجئين فلسطينيين من العودة على متن طائرة أعادت لبنانيين من إمارة دبي بالإمارات، بعد قرار صدر عن مجلس الوزراء يقضي بعودة اللبنانيين حصرًا على خلفية تفشي كورونا. وتعرضت…

وقال موقع صحيفة «الأخبار» اللبنانية إن المديرية العامة للأمن العام اللبناني أصدرت تعميما إلى طيران الشرق الأوسط (الرقم 5932 / م) يقضي بعدم السماح للأشخاص من التابعية الفلسطينية اللاجئة في لبنان (أي إن كان اللاجئ يحمل وثيقة سفر فلسطينية أو جواز سلطة) بالعودة إلى لبنان على متن طائرات الإجلاء.

ونص التعميم على تعديل المقصود باللبنانيين العائدين إلى عائلة اللبناني (زوج، زوجة، أولاد) من دون السماح بمرافقة الخدم والأشخاص من التابعية الفلسطينية اللاجئة في لبنان.